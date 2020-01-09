Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 9 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 января: началась Торопецко-Холмская наступательная операция.

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9 января 1942 года силы левого крыла Северо-Западного фронта начали Торопецко-Холмскую наступательную операцию. Советские части должны были разъединить немецкие группы армий «Север» и «Центр».

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