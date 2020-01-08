Жуковский район, Калужская область, 8 января, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Массовое ДТП произошло в Калужской области на 107-v километре трассы М3 «Украина» в Жуковском районе 7 января в 16:15. В аварию попали четыре автомобиля — фургон Isuzu, Lada Largus, Mitsubishi и Kia, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru На 107 километре трассы М3 «Украина» произошла массовое дорожное происшествие с участием четырёх автомобилей

По данным полиции, в аварии пострадали два человека — 36-летняя пассажирка Lada Largus и четырехлетний мальчик, который находился в салоне Mitsubishi.

Насколько серьезно пострадали женщина и ребенок, не сообщается. В настоящее время уточняются обстоятельства ДТП.