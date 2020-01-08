В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену
Тюмень, 8 января, 2020, 08:49 — ИА Регнум. В Тюмени на старом тракте Тюмень-Екатеринбург в три часа ночи 5 января была избита сотрудниками ДПС семейная пара. Тюменцев пытались обвинить в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Суд отказал в возбуждении дела, но на произвол стражей порядка внимания обращено не было, сообщила пострадавшая в паблике «Тюмень Он-лайн».
Мужчина забрал жену и её подруг с празднования дня рождения, и развозил их по домам. Одну из женщин повезли в деревню Успенка. На пустынной трассе их остановил наряд ДПС.
А в машине были пассажирки и записывали происходящее на видеокамеру телефона.
Женщина выскочила в защиту мужа.
Когда сотрудники ДПС натешились вволю, то затолкали мужчину в свою машину. Женщины остались среди леса одни. Их выручали уже знакомые. Как выяснилось, мужа увозили на тестирование на алкоголь, обнаружили ноль промилле. В итоге полицейские написали на тюменцев заявление об оказании сопротивления стажам порядка.
Семейная пара оказалась на скамье подсудимых. От уголовной ответственности их спасло видео и снятые побои. Полицейским отказали в иске, но за их действия к ответственности не привлекли.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области местным СМИ, по факту инициирована служебная проверка.