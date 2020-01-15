Никто не выжил: Иран по ошибке сбил украинский самолет — все новости
Информацию о крушении пассажирского авиалайнера в Иране проверяет украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом 8 января сообщила справочная служба авиакомпании.
Об этом: Украинская авиакомпания проверяет информацию о крушении самолёта в Иране
О крушении пассажирского самолета «Украинских авиалиний» сообщает иранское информационное агентство Fars News.
Об этом: Самолет украинской авиакомпании разбился после вылета из Тегерана
Информацию о крушении пассажирского авиалайнера в Иране проверяет украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Подробности: Украинская авиакомпания проверяет информацию о крушении самолёта в Иране
Руководство Boeing начало сбор информации о крушении пассажирского самолёта в аэропорту Тегерана.
Подробности в материале: Руководство авиаконцерна Boeing изучает данные о крушении самолёта в Иране
На борту упавшего в аэропорту Тегерана самолёта выживших нет.
Об этом: На борту упавшего в Тегеране самолёта выживших нет — спасатели Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта Тегерана.
Читайте также: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
Бортовой самописец с потерпевшего крушение авиалайнера Boeing-737 найден и передан в правоохранительные органы.
Об этом: Найден чёрный ящик с разбившегося в Иране пассажирского авиалайнера
Лидер украинского государства Владимир Зеленский срочно прервал свой визит в Оман и возвращается на Украину, сообщает в пресс-служба украинского лидера на telegram-канале.
Подробности в материале: Зеленский прервал визит в Оман в связи с крушением Boeing 737
Причина крушения авиалайнера в аэропорту Тегерана техническая, другие версии в настоящее время не рассматриваются.
Об этом: Названа предварительная причина крушения авиалайнера Boeing-737 в Иране
На борту самолёта было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Подробности в материале: Премьер-министр Украины уточнил число погибших на борту Boeing-737 в Иране
Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран выясняет, были ли на борту разбившегося украинского пассажирского самолета Boeing 737 граждане России.
Читайте подробнее: Посольство выясняет, были ли на борту разбившегося Boeing граждане России
По предварительной информации, на борту разбившегося самолета было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.
Подробности в материале: Премьер Украины назвал предварительное число находившихся на борту самолета
По данным посольства РФ в Иране, на борту разбившегося в Тегеране самолёта работников стройплощадки АЭС «Бушер» не было.
Об этом: Строителей АЭС «Бушер» на борту разбившегося в Иране самолёта не было
В число погибших в результате падения в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737, принадлежавшего «Украинским авиалиниям», входит 15 украинцев. Об этом 8 января сообщил телеканал «Украина 24».
Об этом: На борту упавшего в Иране украинского лайнера было 15 граждан Украины
В Госдуме предостерегли от использования крушения украинского Boeing 737 в небе над Ираном в политических целях.
Читайте подробнее: В Госдуме предостерегли от голословных обвинений в крушении Боинга
На борту самолета компании «Международные украинские авиалинии», который потерпел крушение после вылета из аэропорта столицы Ирана, по предварительной информации, находились 71 гражданин Ирана и 73 гражданина Канады.
Об этом: СМИ: на борту рухнувшего самолета больше всего было граждан Ирана и Канады
Опубликовано видео момента крушения украинского авиалайнера в Иране.
Об этом: Пользователи социальных сетей выложили видео крушения самолёта в Иране
По сообщению совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту самолета Boeing 737, потерпевшего крушение, находились одиннадцать граждан Украины. Соответствующая информация появилась в пресс-службе СНБО на странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: СНБО Украины: На борту разбившегося самолета было 11 граждан Украины
СНБО и МИД Украины уточнили данные по числу и гражданству пассажиров, погибших в результате крушения пассажирского авиалайнера в аэропорту Тегерана.
Читайте подробнее: Уточнены данные по пассажирам, погибшим на борту самолёта в Иране
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») соболезнует родным и близким погибших в авиакатастрофе над Ираном и поддерживает Украину.
Читайте также: Поклонская в видит в авиакатастрофе над Ираном желание расжечь войну
В личных вещах погибших в результате крушения украинского лайнера Boeing 737 пассажиров была обнаружена рукописная записка студента из Ирана. Об этом 8 января сообщает телеканал «Украина 24».
Подробности в материале: В обломках разбившегося в Тегеране лайнера нашли записку студента-иранца
По данным посольства РФ в Иране, среди погибших в результате авиакатастрофы в Тегеране граждан России не было. Посольство РФ выразило глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта.
Читайте подробнее: Граждан России не было на борту потерпевшего крушение в Иране Boeing 737
Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство в связи с крушением самолета компании «Международные украинские авиалинии». Об этом глава государства написал на своем telegram-канале.
Об этом: Зеленский поручил провести расследование в связи с крушением Boeing 737
Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Также президент заявил, что независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, на Украине будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота.
Подробности: Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Шансов на опознание кого-либо из погибших при крушении украинского пассажирского самолета Boing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» очень мало из-за того, что на борту лайнера произошел пожар.
Читайте также: Опознанение тел погибших при крушении Boeing в Иране затруднено
Один из двух «чёрных» ящиков лайнера Boeing 737, принадлежавшего «Украинским авиалиниям», найден в хорошем состоянии. Об этом 8 января сообщает агентство FARS со ссылкой на официального представителя управления гражданской иранской авиации.
Подробности в материале: Один из «чёрных» ящиков разбившегося в Тегеране лайнера найден
Что именно случилось с упавшим в Тегеране самолетом украинской авиакомпании МАУ — будет загадкой недолго, считает политический деятель и блоггер Анатолий Шарий.
В своем комментарии Шарий отметил, что самолет куплен у производителя в 2016 году, и прошел обслуживание буквально 6 января. Также он напоминает, что возгорание самолета произошло гораздо позже ракетного обстрела Ираном.
Кроме того, эксперт отмечает, что через несколько часов после падения самолета МАУ так и не может предоставить список погибших в катастрофе украинцев.
Подробности: Блоггер Шарий: Что случилось с самолетом в Иране — будет загадкой недолго
В компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) считают, что ошибка пилотирования как причина гибели принадлежавшего компании лайнера Boeing 737 является маловероятной. Об этом 8 января заявил на брифинге вице-президент авиакомпании МАУ по лётной работе Игорь Сосновский.
Читайте подробнее: В МАУ считают маловероятной причиной гибели лайнера в Иране ошибку пилотов
В числе погибших пассажиров самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» находились 82 гражданина Ирана и 63 гражданина Канады, уточнил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Глава МИД Украины уточнил информацию о погибших пассажирах Boeing 737
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» изменит маршруты своих рейсов, которые проходят над Ираном. Об этом 8 января сообщает пресс-служба авиакомпании.
Читайте подробнее: «Уральские авиалинии» изменят свои маршруты над Ираном
Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета компании МАУ в Иране, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей»).
Офис прокурора подчеркивает, что целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Подробности: Киев официально открыл уголовное дело из-за крушения самолета в Иране
Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном — Кремль
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовала российским авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством над Исламской Республикой Иран, Ираком, а также над персидским и Оманским заливами из-за существующих рисков для безопасности.
Подробности в материале: Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не летать в Иран и Ирак
Полёты над территорией Ирана и Ирака приостановили авиакомпании сразу нескольких стран мира.
Подробности в материале: Авиакомпании нескольких стран приостановили полёты над Ираном и Ираком
Обнаружен второй бортовой самописец на месте авиакатастрофы возле аэропорта в Тегеране.
Читайте подробнее: Найден второй чёрный ящик после крушения авиалайнера Boeing 737 в Иране
Украина ожидает «полную открытость» со стороны Ирана в ходе расследования крушения самолета авиакомпании МАУ, заявил в своем комментарии представитель партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.
Политик отметил, что любые претензии к украинской авиакомпании из-за авиакатастрофы самолета в Иране — безосновательны.
«Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ», — подчеркнул Яременко.
Он отметил, что 13 января комитет Рады по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию об авиакатастрофе и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана в целом.
Подробности: Украинский депутат намекает: «Самолеты сами по себе изнутри не загораются»
В совете безопасности и обороны Украины сообщили о переговорах с Ираном, в результате которых Тегеран должен подтвердить, что украинским самолетам, которые готовы вылететь в страну за телами погибших граждан Украины, безопасно лететь в Иран. Заявление появилось в пресс-службе СНБО на странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: СНБО: С Ираном идут переговоры о безопасности вылета самолетов за погибшими
Владимир Путин направил президенту Украины Зеленскому телеграмму со словами соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране граждан.
Читайте также: Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране
Слишком уж быстро авиакатастрофе борта украинской компании МАУ в Иране приписали «технические причины», заявил в своем комментарии украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко.
Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
«Не исключено, что самолёт был сбит в процессе «обмена любезностями»… Да и вариант теракта исключать пока нельзя», — подчеркивает политолог.
ИА REGNUM отмечает, что посольство Украины в Иране изменило новость о крушении самолета, случившемся возле аэропорта Тегерана сегодня, 8 января, рано утром.
Так, в первоначальном варианте было указано, что «версия теракта или ракетной атаки исключается», а в измененной редакции заявление дипломатического ведомства отмечается, что вся информация по причинам авиакатастрофы выясняется комиссией.
Подробности: Посольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране
Украина останавливает полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing-737 близ Тегерана — премьер Гончарук.
Посольство Украины в Иране убрало из сообщения об авиакатастрофе под Тегераном информацию об исключении версии теракта.
Два человека не сели на рейс МАУ, который потерпел крушение недалеко от Тегерана — СНБО Украины.
Российская авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск — Дубай после рекомендации Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
О начале досудебного расследования обстоятельств крушения самолета компании МАУ сообщили в пресс-службе офиса Генеральной прокуратуры Украины.
Читайте также: Генпрокуратура Украины начала расследование крушения Boeing 737
Посольство Украины в Иране заявляет, что любые предыдущие комментарии о причинах катастрофы не были официальными.
Обнаруженные после крушения авиалайнера Boeing 737 бортовые самописцы отказались передать корпорации Boeing авиационные власти Ирана. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Читайте подробнее: Корпорации Boeing отказали в передаче «чёрных ящиков» с разбившегося борта
Производитель двигателей CFM считает преждевременными любые спекуляции относительно причин крушения украинского авиалайнера в Иране.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес главы Ирана Хасана Рухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране.
Об этом: Путин выразил соболезнования главе Ирана в связи с авиакатастрофой
Киев намерен запретить полеты в воздушном пространстве Ирана с 9 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.
Читайте подробнее: Украина запретит своим авиакомпаниям полет над Ираном — Гончарук
Украина должна потребовать от Ирана привлечь украинских специалистов, а также экспертов ICAO (международная организация гражданской авиации) к расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана.
Об этом заявил 8 января депутат Рады, экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Политик отметил, что при нынешних сопутствующих обстоятельствах ему «мало верится в чисто технические причины» аварии самолета.
«Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие возможные дипломатические меры», — призвал Арьев.
Подробности: Украинский депутат: В чисто технические причины падения самолета не верится
Двое пассажиров не сели на борт украинского самолета, потерпевшего в Иране крушение. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге с журналистами, сообщает информационное агентство «Укринформ».
Читайте также: Два человека не сели в самолет, потерпевший крушение в Иране — СНБО
Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой координировать действия по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана.
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям погибших в авиакатастрофе украинской авиакомпании МАУ в Иране.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба политика.
Порошенко отметил, что на Украине «молятся и скорбят» вместе с ними.
Вместе с тем, по его мнению, для украинской власти сейчас самая неотложная задача — «обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии».
Подробности: Порошенко назвал главную задачу Киева в контексте крушения самолета в Иране
По условиям международного права, к расследованию крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране должны быть обязательно привлечены те страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии.
Об этом журналистам заявил на брифинге 8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Также, отметил чиновник, к расследованию обязательно должны быть подключены специалисты компании Boeing, которая произвела упавший возле Тегерана самолет.
Подробности: В Киеве объяснили, кто должен расследовать крушение самолета в Тегеране
Авиаперелёты над территориями Ирана и Ирака приостановила финская авиакомпания Finnair. Об этом 8 января сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
О требовании в максимально «публичной плоскости» провести расследование обстоятельств крушения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 8 января в ходе совместного брифинга с главой СНБО Украины Алексеем Даниловым, сообщает «Укринформ».
Об этом: Киев потребует максимально открытого расследования крушения Boeing 737
Судя по первым заявлениям, украинская власть не хочет всерьёз рассматривать версию, что самолёт, потерпевший крушение возле аэропорта Тегерана, мог быть сбит, заявил украинский политолог Николай Спиридонов.
«Наверное, чтобы не осложнять отношения с Ираном и США», — предположил эксперт.
Политолог предполагает, что планируется повесить всех собак на авиакомпанию МАУ и замять реальное расследование.
«Но будет ли молчать Коломойский?» — задается вопросом специалист.
Подробности: Крушение украинского самолета в Иране: «А будет ли молчать Коломойский?»
Власти Исламской Республики Иран отказались передавать черные ящики украинского пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» компании Boing, которая построила разбившийся самолет.
Подробности в материале: Иран отказался передавать Boeing черные ящики разбившегося самолета
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших», — написал он.
Украинец Андрей Бузаров, который находится в Тегеране, сообщил, что должен был лететь в Киев потерпевшим крушение Boeing, но обстоятельствам вопреки взял билет на другой рейс.
«Четвертого января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на восьмое, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице», — написал Бузаров в Facebook.
Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана.
Читайте подробнее: МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера
Американская корпорация Boeing готова к оказанию любой помощи в связи с крушением украинского лайнер Boeing 737, принадлежавшего компании «Международные авиалинии Украины» (ИАУ). Об этом 8 января говорится в сообщении на официальной странице корпорации в социальной сети Twitter.
Читайте также: Boeing готова оказать любую помощь в связи с катастрофой лайнера в Тегеране
Украинский журналист и международный обозреватель Андрей Бузаров сообщил, почему не оказался на борту потерпевшего крушение в Иране самолета, хотя потенциально имел шансы там оказаться. Об этом журналист написал 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Журналист с Украины рассказал, как не оказался на борту упавшего самолета
Появление повреждений на корпусе потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международный авиалинии Украины», объяснил авиационный эксперт Владимир Попов. Он сделал это для телеканала «Звезда».
Об этом: Эксперт объяснил повреждения на корпусе упавшего в Тегеране лайнера
У официального Киева еще накануне не было никаких оснований принимать решение о прекращении полетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
Об этом заявил журналистам на брифинге сегодня, 8 января, премьер-министр Алексей Гончарук.
Он отметил, что резкое ухудшение ситуации в Иране произошло буквально в течение нескольких часов.
«Это вопрос часов… По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут», — уточнил украинский премьер.
Сейчас же, уточнил Гончарук, никакие украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана — «до выяснения обстоятельств того, что на самом деле там произошло».
Подробности: Премьер Украины: Еще вчера ничего не указывало на обострение в Иране
Отказ Ирана передавать черные ящики пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» компании Boing — если это официальная позиция Тегерана — можно рассматривать как фактическое признание вины, заявил украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.
Тогда, подчеркнул политик, это точно не техническая поломка, а действие, которое будет трактоваться как государственный терроризм.
«Ждем официального подтверждения или опровержения этой информации», — отметил Береза.
Экс-депутат утверждает, что Иран в принципе может не отдавать черные ящики согласно приложению HP 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Но тогда они должны допустить к расследованию украинскую сторону.
«Просто если откажутся полностью и допуска не будет — тогда дело не чисто», — резюмировал он.
Подробности: Украинский политик уже разглядел «фактическое признание вины» Ирана
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Читайте также: Киев и Тегеран будут координировать расследование крушения Boeing 737
Расшифровкой данных бортовых самописцев украинского авиалайнера Boeing 737, разбившегося в Тегеране, будут заниматься уполномоченные организации в Иране.
Читайте подробнее: Расшифровка самописцев упавшего в Тегеране лайнера пройдет в Иране — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетная задача украинских властей — это установление истины и тех, кто несет ответственность за крушение авиалайнера в Тегеране.
Читайте подробнее: Приоритетом является установка ответственных за авиакатастрофу — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 января, вечером в Тегеран вылетит самолет с экспертами консультативных и поисковых групп.
Читайте подробнее: Украина направит в Тегеран самолет с экспертами и спасателями — Зеленский
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграммы с соболезнованиями председателю Собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Читайте подробнее: Володин направил телеграммы с соболезнованиями Лариджани и Разумкову
Пилоты разбившегося в столице Ирана Тегеране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом.
Подробности в материале: Пилоты упавшего самолета Boeing 737 не могли связаться с диспетчерами — СМИ
Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко (т. н. «порохоботы») как один уже начали готовить Украину к втягиванию в конфликт с Ираном, заявил в своем комментарии 8 января украинский политический эксперт Валерий Песецкий.
По его словам, в лагере Порошенко утверждают, что, мол, именно иранские ПВО, иранская ракета и пр. сбили украинский самолет.
«Мало того, что разбился украинский самолет, погибли наши сограждане, так им еще крови наших мальчишек на чужой войне захотелось… Это так США антииранскую коалицию лепит?» — задается вопросом Песецкий.
Он отмечает, что абсолютно не удивится, если реально за гибелью украинского самолета авиакомпании МАУ «циничные уши ЦРУ торчат».
Подробности: Эксперт: Украину усиленно готовят ко втягиванию в конфликт с Ираном
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») изменит маршруты полетов трех своих рейсов в связи с военным обострением на Ближнем Востоке и рекомендацией Росавиации избегать воздушного пространства Ирана и Ирака. Изменения коснутся рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Читайте также: «Россия» изменит рейсы из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга из-за Ирана
США готовы предложить свою помощь Украине в связи с катастрофой самолета в Иране — Помпео.
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак.
Турецкий авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил рейсы в Иран и Ирак до 21:00 мск 10 января, сообщили 8 января РИА Новости в авиакомпании.
Читайте подробнее: Авиакомпания Тurkish Airlines приостановила рейсы в Иран и Ирак
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать Украине всю возможную помощь в связи с крушением украинского авиалайнера в Тегеране.
Читайте подробнее: США готовы оказать помощь Украине после крушения самолета в Иране — Помпео
Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты над территорией Ирака.
Читайте также: EASA рекомендовало прекратить полеты над территорией Ирака
Вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера Boeing-737 в Иране стала техническая неисправность, сообщает Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.
Читайте подробнее: СМИ узнали версию спецслужб Канады авиакатастрофы Boeing в Иране
Главы министерств иностранных дел Украины и Канады Вадим Пристайко и Франсуа-Филипп Шампань выразили взаимные соболезнования друг другу по поводу крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
Читайте также: Украина и Канада выразили взаимные соболезнования после крушения Boeing 737
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что борт с экспертами украинского минобороны вылетел в Иран в связи с крушением возле Тегерана украинского пассажирского лайнера, он сообщил об этом 8 января на своей странице в Facebook.
Данилов заявил, что группа экспертов на самолёте министерства обороны Украины вылетела в Исламскую Республику.
Подробности в материале: Украинские эксперты вылетели в Иран на военном самолёте
На месте крушения украинского самолета в Иране. (сс) farsnews.com.
Напомним, пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился утром 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли.
Иран не передаст черные ящики разбившегося украинского авиалайнера компании — производителю Boeing или США, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Он добавил, что пока неясно, в какую страну Иран отправит черные ящики для расшифровки данных.
Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что следствие рассмотрит версии катастрофы украинского самолёта в Тегеране, однако сейчас не стоит спекулировать на эту тему, заявление сделано на пресс-конференции в Оттаве.
Гарно сообщил, что связь с самолётом была потеряна сразу после взлёта, это может позволить предположить, что случилось «что-то очень необычное». При этом глава минтранса Канады призвал не «спекулировать на эту тему». Министр подчеркнул, что есть несколько версий причин крушения, и предложил подождать более подробной информации.
Читайте подробнее: Канадский министр призвал не спекулировать на теме катастрофы в Иране
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении Государственного информационного агентства Туркменистана.
Причиной крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать техническая неисправность воздушного судна, сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских службах безопасности.
Читайте также: Западные спецслужбы назвали предварительную версию авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой Boeing 737, которая произошла в Иране.
На месте крушения украинского самолета в Иране. (сс) farsnews.com.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура, анонсировал переговоры с президентом Ирана и призвал не распространять непроверенные теории относительно гибели украинского самолёта.
Читайте подробнее: Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua.
Телеграмму с соболезнованиями по поводу авиакатастрофы в небе Ирана направил президенту Украины Владимиру Зеленскому лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.
Читайте подробнее: Туркменистан соболезнует трагической гибели украинского самолёта в Иране
Представитель Вооружённых сил Ирана обвинил США в распространении слухов касательно причин гибели украинского самолёта.
Читайте подробнее: В Иране прокомментировали слухи о поражении украинского самолёта ракетой
Президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
На месте крушения украинского самолета в Иране. (сс) farsnews.com.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться предварительного отчёта комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране и воздержаться от спекуляций.
Президент Украины Владимир Зеленский. Цитата из видеообращения
В министерстве иностранных дел Франции выразили соболезнования в связи с крушением самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Подробнее в материале: МИД Франции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Опубликовано ещё одно видео падения украинского Боинга под Тегераном ночью 8 января. Цитата из видео
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада будет требовать участия своих специалистов в расследовании причин падения украинского самолёта в Иране
Об этом: Канада готова помочь в расследовании причин крушения Boeing в Иране — Трюдо
Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании крушения, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и опубликованном агентством Tasnim.
«Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», — заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».
Западные спецслужбы считают вероятной причиной авиакатастрофы украинского Boeing в Иране технические проблемы с двигателем, сообщает Reuters.
Разбившийся в аэропорту Тегерана Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», начал гореть до своего столкновения с землёй. Об этом стало известно 9 января по результатам первоначального расследования крушения, проведенного Организацией гражданской авиации Ирана, которое обнародовало агентство Tasnim.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в аэропорт «Борисполь» и возложил цветы к народному мемориалу погибшим под Тегераном в самолете «Международных авиалиний Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский. Цитата канала «Вы слушали маяк»
Предварительный отчет иранских экспертов о крушении украинского Boeing показал, что пилоты не сообщали о внештатной ситуации — Tasnim.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского в связи с катастрофой, произошедшей с украинским самолётом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Подробности в материале: Глава Туркмении выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Иране
В министерстве иностранных дел Индонезии подтвердили, что индонезийских граждан не было на борту упавшего в Иране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает Sindonews.
Подробнее в материале: Граждан Индонезии не было на борту упавшего в Иране самолета
Канал navideovidno опубликовал визуализацию полёта украинского «Боинга», который рухнул на территории Ирана. Из неё тоже следует, что самолёт загорелся в воздухе и упал на Землю.
Визуализация полёта украинского «Боинга». Цитата из канала navideovidno.
От экипажа разбившегося в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не поступало никаких сообщений о внештатных ситуациях. Об этом 9 января говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном агентством Tasnim.
Об этом: Экипаж разбившегося в Иране Boeing не сообщал о внештатных ситуациях — СМИ
«Пишут, что самолёт находился в воздухе 3 минуты. Неизвестно, сколько длилась катастрофическая ситуация. Допустим, 2 минуты. Это продлилось всего 2 минуты. Но эти 2 ужасные минуты там, наверху — это вечность. Внешнее вмешательство, ракета это была или зенитка, или изнутри что-то — непонятно — но это что-то наверняка сопровождалось сильным ударом, толчком и резкой сменой траектории полёта. Салон быстро наполнился дымом, и все это сопровождалось очень сильной болтанкой.
Многие пассажиры наверняка успели понять, что происходит, но не успели до конца осознать кошмар происходящего. Потому что, с одной стороны, для восприятия критического события человеку нужно время, а с другой стороны, всегда есть надежда, которая и отвергает частично это принятие реальности. Люди только успели прижать к себе своих любимых детей. Бедные дети».
Цитата из канала odinokayakoko
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видообращение в связи с крушением украинского Боинга под Тегераном. В своей речи он назвал 8 января 2020 года черной страницей истории для Украины и всего мира.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким 11 погибших граждан Украины. Их родным государство готово оказать всю необходимую помощь. 9 января объявлено днем национального траура», — сказал президент Украины.
С призывом помочь в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing737 в Иране, принадлежавшего «Международным авиалиниям Украины», обратился к Канаде президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение 9 января размещено на сайте украинского президента.
Об этом: Зеленский попросил Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
В отчёте Организации гражданской авиации Ирана указано, что украинский самолёт перед падением попытался вернуться обратно в аэропорт.
Об этом: Boeing 737 в Тегеране успел развернуться перед катастрофой — отчёт комиссии
В предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана сказано, что информация, содержащаяся в «чёрных ящиках» разбившегося украинского лайнера, частично утрачена.
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Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительные результаты расследования катастрофы украинского «боинга».
Из отчета следует, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров, на борту возникли технические неполадки, которые привели к пожару. Взорвался лайнер уже после падения.
На месте крушения украинского самолета в Иране. (сс) farsnews.com
Иран обнародовал предварительный отчёт о расследовании крушения «Боинга». Его со ссылкой на агентство Tasnim публикует ТАСС.
Специалисты считают, что на борту возникли технические неполадки. Очевидцы рассказали, что ещё в воздухе фюзеляж самолёта охватил огонь, а после падения лайнер взорвался. Перед исчезновением с радаров самолёт находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации, но, судя по траектории полета, пытались вернуть лайнер в аэропорт вылета.
Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран, они приступили к изучению обстоятельств крушения Boeing, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В аэропорту Тегерана сел самолёт с 45 украинскими специалистами, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы украинского Boeing 737.
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Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, выживших нет.
Разбившийся самолёт до катастрофы (сс) LLBG Spotter
Народный депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, возглавляющий комитет парламента по внешней политике, объяснил, почему Украина не должна стесняться поддерживать США в контексте происходящих сейчас в мировой политике событий.
По словам депутата, именно отношения с США в настоящий момент являются «крупнейшей внешнеполитической ценностью Украины».
До этого ряд политиков и экспертов заявили, что за крушением украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января может стоять Вашингтон, и призвали к пересмотру отношений Украины и США.
Подробности:У Зеленского объяснили, почему Украина должна показать свою «верность» США
Среди основных версий авиакатастрофы в Иране — поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техпричинам (СНБО Украины).
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал три основные версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране.
Читайте подробнее: На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране
Запись в твиттере Дениса Колесникова. twitter.com KolesnikovLPR
Лайнеры российских авиакомпаний будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это решение никак не повлияет на стоимость авиабилетов. Об этом «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«По предварительным расчетам, от 15 минут и выше (потребуется времени, чтобы облететь Иран и Ирак), поэтому не повлияет это, конечно, особенно на стоимость авиабилетов. Если эскалация будет продолжаться, то будем смотреть. На сегодня никаких беспокойств по этому поводу нет», — заявил Барзыкин.
Министерство внутренних дел Украины объяснило, как именно представители Киева будут участвовать в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.
Согласно источнику, правоохранительные органы Украины могут проводить расследование согласно нормам ч. 2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса:
Как пояснили в МВД Украины, это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших, а затем легально приобщить их к международному следствию.
Кроме этого, подчеркнули в ведомстве, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета — но только в случае, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета.
Подробности: В МВД Украины рассказали, чем займутся прибывшие в Иран специалисты
В Госдуме недоумевают, почему в связи с трагедией с Боингом траур объявлен на Украине и в Иране, но не в Канаде.
«Самое загадочное в трагедии с украинским Боингом. Погибли 63 канадца. Но я ничего не слышал о трауре в Канаде. Траур в Иране, траур на Украине, но не в Канаде. Может, погибшие не канадцы? Может я чего-то не знаю?» — написал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.
Подробности в материале: Никонов: в Канаде нет траура по погибшим в авиакатастрофе — загадка
На Украине «агенты Кремля» уже пошли разгонять или замысловато намекать на версию о том, что это США зачем-то сбили украинский самолет в Тегеране утром 8 января, заявил украинский политолог и журналист Максим Кухар.
«Хотя смысла такой акции — не видно даже приблизительно. Не говоря уже о том, что это вообще не почерк США, в отличие от коалиции их врагов», — отметил эксперт.
Также политолог отметил, что относительно самолета нельзя исключать и ошибки иранских ПВО.
«Потому что служащие в ту ночь ждали не просто удара США по Ирану — они ждали почти неизбежного удара именно по себе — операторам, командным центрам и установкам ПВО. Что неизменно делает в первую очередь каждая наступающая армия. Поэтому нервы и уровень стресса у иранских созерцателей радаров были в прошлую ночь на небывалом уровне», — заявил Кухар.
Подробности: Эксперт: о том, что США сбили украинский самолет, заявляют «агенты Кремля»
Потерпевший крушение в Иране самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете иранской организации гражданской авиации.
Подробности в материале: В Иране представили предварительный отчет о крушении Boeing 737
Тела погибших пассажиров и членов экипажа украинского самолета, упавшего под Тегераном, сильно обгорели и не могут быть идентифицированы. Об этом иранским СМИ заявил представитель иранского Красного полумесяца.
На Украине эксперты обсуждают итоги ночного совещания в офисе президента после экстренного возвращения Владимира Зеленского из Омана.
ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Зеленский ночью заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета в Иране и дал ряд поручений.
Политолог и журналист Юрий Бутусов отмечает, что Зеленский начал совещание по одному «из острейших кризисов» в 3:27 утра 9 января. Вместе с тем он подчеркивает, что на мероприятии по непонятным причинам отсутствовали несколько знаковых для президента фигур — в частности, Андрей Богдан и Иван Баканов.
Бутусов подчеркивает, что ближайшие сотрудники президента в случае такого «мощнейшего вызова» должны лететь в Киев по первому зову. Отсутствие Богдана и Баканова на совещании он считает «полной безответственностью».
Подробности: Эксперт рассказал, как ключевые соратники «подставили» Зеленского
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили падение украинского самолёта в Иране.
Об этом: Премьер-министр Канады обсудил с Трампом падение украинского самолёта
После крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января по сути весь украинский авиатранзит оказался под угрозой, сообщает 9 января украинское государственное информагентство «Укринформ».
Тот факт, что подавляющее большинство пассажиров самолета были иностранцами, наводит на мысль, что они летели через Украину транзитом. Они использовали «Международные украинские авиалинии» ввиду низкой цены, возвращаясь на учебу после рождественских каникул, отмечается в материале.
«На борту было мало украинцев, поскольку подавляющее большинство пассажиров этого рейса планировали из аэропорта Борисполь лететь в других направлениях. Рейс прибывал в Борисполь в нашу утреннюю волну и фактически «стыковался» с большинством европейских рейсов авиакомпании МАУ», — подтвердил на брифинге генеральный директор МАУ Евгений Дыхне.
Издание напоминает, что в настоящий момент трансферные пассажиры — это около 30% всего пассажиропотока крупнейшего аэропорта Украины «Борисполь», и 60% из этого потока обеспечивает МАУ.
«Поэтому вопрос, как повлияет катастрофа на саму авиакомпанию и на желания или опасения летать через Украину, не так уж и безоснователен», — отмечает официоз.
Подробности: Официоз: катастрофа в Иране может «убить» весь украинский авиатранзит
На месте крушения самолета в Иране. (сс) Foad Ashtari. tasnimnews
Пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского пришлось в срочном порядке менять его фото на аватарке в Facebook. Всё из-за скандала, который разразился после того, как на странице президента появился его снимок с улыбкой и свечой «на голове». Теперь на страничке положенная скорбь. И без улыбки.
Цитата из канала rlz_the_kraken
ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и азербайджанская компания Buta Airways на данный момент не намерены вносить изменения в текущий график полетов своих самолетов в Иран и через территорию этой страны в связи с авиакатастрофой украинского авиалайнера в аэропорту Тегерана. Об этом 9 января рассказали в ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
Читайте подробнее: В Баку не собираются менять график полетов в Иран из-за авиакатастрофы
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не посчитали нужным прерывать отдых в связи с авиакатастрофой в Иране.
Подробности в материале: Два чиновника Украины не пришли на совещание по авиакатастрофе в Иране
В авиакатастрофе под Тегераном погибли 63 канадца.
«Сейчас наш главный приоритет — это безопасность канадских граждан как дома, так и заграницей. Друзья и родственники канадцев, которые могли оказаться на борту разбившегося лайнера, могут обращаться по горячей линии, которая работает круглосуточно», — заявил премьер Канады Трюдо.
В Украинской Православной Церкви вознесли молитву об упокоении соотечественников, погибших в авиакатастрофе в Иране, сообщает канал митрополита Антония.
На Украине эксперты обсуждают заявление властей о том, что комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ в Тегеране намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК «Тор», поражение которой, по мнению Киева, является одной из основных версий катастрофы.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что комиссия согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы.
Политический эксперт Владимир Горбач считает, что если даже эта версия в итоге не получит подтверждения, то ход мыслей Киева все равно выглядит правильным.
«Вчера все спрашивали — кому мог бы быть выгодным такой теракт, если это был теракт. Так вот — ни Иран, ни США не являются врагами Украины. А Россия — является», — заявил Горбач.
Подробности: Украинский эксперт: Киев правильно «качает» версию о российской ракете
Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи с гибелью граждан двух стран в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране.
Подробности в материале: Зеленский провёл переговоры с президентом Афганистана
Украинские СМИ получили установку разгонять в качестве базовой версию о том, что самолёт компании МАУ был сбит в Тегеране из ручного ПЗРК или ЗРК «Тор» российского производства, заявил днем 9 января украинский политический эксперт Юрий Романенко.
Эксперт отметил, что все утро 9 января по телеканалам Украины «гонят подобную туфту» какие-то непонятные эксперты. Более того, отмечает Романенко, только он узнал эту информацию, как ему позвонил один из ведущих каналов страны с просьбой порассуждать в конспирологическом ключе.
«Идиотам на Банковой (улица, на которой находится офис президента Украины — ред.), которые толкают эту тему, можно сказать только одно — вы тем самым не только показываете какие вы идиоты, но создаёте Украине серьёзные проблемы в расследовании катастрофы. Потому что сегодня Украина полностью зависит от позиции иранской стороны в данном вопросе», — отметил политолог.
Подробности: «Какие идиоты»: украинский эксперт о «разгоне» версии про российскую ракету
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что рассматриваются семь версий причин крушения самолёта в Тегеране, три из которых на сегодняшний день не разглашаются.
ЗРК «Тор-М2». Дарья Антонова © ИА REGNUM
Представители Ирана, по первым впечатлениям, не собираются что-то от кого-то засекречивать в ходе расследования крушения украинского самолета компании МАУ.
Об этом вечером 9 января сообщил источник в государственной комиссии Украины, работающий в Тегеране, военному журналисту Юрию Бутусову.
Источник заявил, что в соответствии с Чикагской конвенцией Иран собирается предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли.
«Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока всё достаточно корректно и открыто», — отметил он.
Подробности: На Украине признают: Иран не собирается прятать информацию по катастрофе
В офисе президента Украины сообщили, что президент Ирана Хасан Рухани пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что иранская сторона предоставит все необходимые данные для установления причин крушения самолёта компании МАУ.
У украинского самолёта, потерпевшего крушение, не могла случиться такая техническая неисправность, которая не дала бы экипажу никакого шанса спасти людей, заявил сегодня, 9 января, экс-президент компании «Международные авиалинии Украины» и член набсовета Юрий Мирошников.
Эксперт признал, что нельзя утверждать, что самолёт не может поломаться только потому, что он новый, 2016 года производства.
«Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737−800, зная отчёты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полётов — наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей», — заявил Мирошников.
Подробности: Украинский эксперт не верит в техническую неисправность упавшего самолета
Предоставить доступ ко всем необходимым данным в рамках расследования крушения самолёта под Тегераном пообещал иранский президент Хасан Рухани украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщили 9 января в пресс-службе главы Украины.
Своё содействие Рухани пообещал в ходе телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 9 января. Тегеран пообещал Киеву взаимодействие при расследовании крушения самолёта украинской авиакомпании.
Читайте также: Рухани пообещал Зеленскому доступ к данным по крушению самолёта в Иране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась, в том числе, гибель украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.
Об этом: Гибель украинского Boeing в Иране надо тщательно расследовать — Джонсон
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что оба «чёрных ящика» самолёта компании МАУ были повреждены в результате катастрофы.
Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в версии, по которой самолёт компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.
Версию о ракетном ударе по украинскому самолёту назвали ложной в Организации гражданской авиации Ирана, сообщает 9 января IRNA.
Комментируя расследование крушения самолёта Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил:
Подробности в материале: Гражданская авиация Ирана исключает версию о ракетном ударе по Boeing-737
Причиной крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737−800 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране стал залп иранского зенитно-ракетного комплекса.
Читайте подробнее: Украинские Boeing «по ошибке» сбил иранский ЗРК — СМИ
«Чёрные ящики» с разбившегося под Тегераном самолёта Boeing-737 получили механические повреждения, заявил 9 января глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Tasnim.
Отмечается, что группа, расследующая крушение Boeing-737, занимается расшифровкой записей с бортовых самописцев. Установлено, что блоки памяти в «чёрных ящиках» сохранены.
Читайте подробнее: Катастрофа под Тегераном. «Чёрные ящики» с самолёта оказались повреждены
Расшифровка бортовых самописцев с разбившегося под Тегераном самолёта ведётся в Иране, сообщил 9 января глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает Tasnim.
По словам главы организации, за пределы Ирана они переданы не будут:
Подробности в материале: «Чёрные ящики» с разбившегося украинского Boeing расшифровывают в Иране
Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Фото: Tasnimnews.com
Офис генерального прокурора Украины опроверг сообщения о том, что один из членов экипажа разбившегося Boeing 737 якобы сообщал родным по телефону об обстреле авиалайнера.
Об этом: В Киеве опровергли, что член экипажа Boeing сообщал об обстреле лайнере
Данными о том, что в крушении самолёта украинской авиакомпании под Тегераном виноваты иранские военные, располагает Канада, сообщает 9 января Sky News.
По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, разведка сообщила, что «самолёт был сбит иранской ракетой земля — воздух». На это указывают эксперты, то же самое говорят союзники Канады.
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