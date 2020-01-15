20:58 10.01.2020 Госсекретарь США Майк Помпео

21:15 10.01.2020 Крушение украинского Boeing 737−8KV под Тегераном стало предметом обсуждения между американским госсекретарём Майком Помпео и канадским министром иностранных дел Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили 10 января в пресс-службе Госдепа. В ходе переговоров американская сторона предложила Канаде помощь в расследовании крушения авиалайнера. Вашингтон и Оттава обсудили политику Тегерана и назвали её «агрессивной». Подробности в материале: Помпео обсудил с канадским коллегой гибель украинского Boeing

21:48 10.01.2020 Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии катастрофы Boeing 737 в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава ведомства Иван Баканов. Читайте также: СБУ: Версия о технической причине катастрофы Boeing в Иране не приоритетна

22:54 10.01.2020 Заявление по поводу предварительной причины крушения Boeing 737−8KV под Тегераном будет сделано 11 января, сообщает Fars. Предварительная причина авиакатастрофы будет объявлена после заседания профильной комиссии. В заседании этой комиссии примут участие специалисты из других стран. Об этом: В Иране назвали день, когда объявят предварительную причину крушения Boeing

22:59 10.01.2020 На месте крушения самолёта в Иране Mahmood Hosseini. tasnimnews

23:42 10.01.2020 Задержка вылета украинского Boeing 737−8KV в день катастрофы была вызвана перегрузом, заявил 10 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает IRNA. По словам Резайефара, у пассажиров было много багажа, лайнер был заполнен. Пилот попросил выгрузить часть багажа, чтобы перераспределить его на следующий рейс до Киева. С этим и была связана задержка вылета. Читайте подробнее: Гражданская авиация Ирана объяснила задержку вылета украинского Boeing

23:53 10.01.2020 Визы начали выдавать власти Ирана специалистам из Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского Boeing 737−8KV, написал 10 января канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в Twitter. По словам Шампаня, два канадских специалиста уже получили визы. Ожидается, что и остальные канадцы, участвующие в расследовании, смогут в ближайшее время лететь в Иран для помощи на месте. Несколько человек ждут получения иранской визы в Анкаре. Канадцы едут в Тегеран также для оказания консульской помощи и помощи в идентификации жертв крушения авиалайнера. Читайте подробнее: Иран выдаёт визы канадцам, участвующим в расследовании крушения Boeing

00:46 11.01.2020 Полет разбившегося в Иране украинского самолета Boeing проходил штатно до последнего сеанса связи с пилотами, но перед катастрофой экипаж изменил курс. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, 10 января сообщает УНИАН. Читайте также: На Украине рассказали о последнем сеансе связи с разбившимся Boeing

07:07 11.01.2020 Военная разведка Нидерландов, вслед за спецслужбами США и Канады, считает, что Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который 8 января разбился в Иране, скорее всего был сбит с земли. Об этом: Военная разведка Нидерландов считает, что Иран сбил Boeing 737

07:42 11.01.2020 11 января Иран объявил, что самолёт «Международных авиалиний Украины», вылетевший из аэропорта Тегерана утром 8 января, был сбит «непреднамеренно», из-за ошибки военных. Об этом сообщает Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление властей Ирана. Об этом: Иран объявил, что украинский авиалайнер был сбит по ошибке

07:59 11.01.2020 Власти Исламской Республики Иран признали, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Подробности в материале: Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО

09:44 11.01.2020 Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит. Об этом 11 января написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»

10:15 11.01.2020 Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что украинский самолет в Иране был сбит не случайно, а принесен в «жертву геополитическим играм». Свое утверждение политический эксперт обосновал 11 января на своем telegram-канале, комментируя информацию о признании Ираном факта сбития своими военными украинского самолета в Тегеране. Читайте также: Украинский эксперт: Наш самолёт «принесли в «жертву» геополитическим играм»

10:18 11.01.2020 Украина настаивает на полном признании вины Ираном, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем telegram-канале, комментируя заявление иранской стороны о сбитии военными Ирана украинского авиалайнера 8 января. Читайте также: Зеленский: Украина настаивает на полном признании вины Ираном

11:06 11.01.2020 Киев должен инициировать совместно с другими странами, чьи граждане погибли в результате крушения авиалайнера украинской компании МАУ, созыв заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом написал украинский журналист и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов 11 января на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Бутусов: Украине надо проверить причастность военных РФ к атаке на «Боинг»

11:26 11.01.2020 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв провел аналогию между сбитым Боингом в Иране и малазийским Боингом. «Аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно», — отметил Косачёв в Facebook. Подробности в материале: Косачёв рассказал, почему молчат разведки в случае с малазийским Боингом

12:09 11.01.2020 Высший руководитель (рахбар) Исламской Республики Иран Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования причин катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Читайте также: Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

12:15 11.01.2020 Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхнезаявил, что в его компании ни на секунду не сомневались, что экипаж и самолет компании не могли стать причиной крушения, которое произошло 8 января в Иране. Об этом он написал 11 января на своей странице в Facebook, комментируя признание властей Ирана в том, что иранские военные сбили авиалайнер. Об этом: В МАУ заявили, что ни на секунду не сомневались в своем экипаже и самолете

12:26 11.01.2020 Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани сделал заявление в связи с гибелью украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Подробности в материале: Президент Ирана сделал заявление по ситуации со сбитым украинским Boeing

12:59 11.01.2020 Украина должна перестать вести себя словно «перепуганный подросток» и задать вопрос о типе ракеты, которым был сбит украинский авиалайнер и о «прямом или опосредованном участии в этом кошмаре Москвы». Об этом 11 января написала депутат Рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: У Порошенко интересуются участием Москвы в сбитии Ираном украинского Boeing

13:01 11.01.2020 Важным шагом в продолжающемся расследовании крушения украинского авиалайнера назвал премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявление Ирана о том, что украинский самолет был сбит. Об этом глава украинского правительства написал на своем telegram-канале. Читайте подробнее: Гончарук прокомментировал заявление Ирана о гибели украинского самолета

13:06 11.01.2020 ДНК-формула родственников граждан Украины, погибших в результате крушения в Иране украинского Boeing 737, переданы украинским экспертам, которые работают в Тегеране. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Подробности в материале: МВД Украины: В Тегеран переданы образцы ДНК родственников погибших

13:31 11.01.2020 Командующий аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде заявил, что система ПВО Ирана отправила запрос украинскому самолету Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», но ответа не последовало и через 10 секунд было принято решение о пуске противоракеты. Об этом: Украинский Boeing не ответил на запрос ПВО Ирана и был сбит — КСИР

13:37 11.01.2020 Сбитый 8 января украинский самолет в принципе может стать точкой замораживания конфликта в Персидском заливе, заявил сегодня, 11 января, украинский политолог Сергей Быков. Эксперт подчеркивает, что такой прогноз звучит «цинично», но есть основания думать именно так. «Иран заставят выплатить компенсации погибшим. Это бесспорно. Вопрос, остаётся, будет ли примирительный договор или Иран в международных судах признают виновным», — отмечает Быков. Эксперт предполагает, что Иран станет более сговорчив после того, как их ПВО сбили украинский самолет. Речь пойдёт, подчеркнул эксперт, и о ядерном договоре, и об экономике Подробности: Украинский эксперт: Бесспорно, Иран заставят выплатить все компенсации

13:44 11.01.2020 Система противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики Иран приняла украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» за крылатую ракету. Читайте также: Украинский Boeing был принят иранской ПВО за крылатую ракету — КСИР

13:45 11.01.2020 Украинская служба безопасности рассматривала «человеческий фактор», а именно — сбитие украинского самолета зенитно-ракетным комплексом именно «в ручном режиме» в качестве основной причины крушения авиалайнера компании МАУ и Иран подтвердил версию, которую выдвигала СБУ, заявил глава ведомства Иван Баканов, слова которого приводит пресс-служба украинской спецслужбы 11 января. Читайте также: СБУ: Иран подтвердил основную версию СБУ о крушении украинского авиалайнера

13:46 11.01.2020 Быстрое признание вины Ираном подозрительно и вполне может прикрывать «российский след», заявил сегодня, 11 января, украинский политический эксперт Игорь Соловей. Пассажирский самолет МАУ сбил сам Иран — в чему уже признался, и скорее всего будет нести наказание. Но дальше все равно остаются вопросы, подчеркивает комментатор. «По этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету. Почему… Стреляли из российской системы ПВО «Тор». А кто руководил самой установкой: иранский экипаж или российские инструкторы? Или может, доступ имела внешняя сила — разработчик? Так что, в двух из трех вариантов следы ведут в Россию», — отмечает Соловей. Подробности: Украинский эксперт: «несмотря на признание Ирана, следы ведут в Россию»

13:48 11.01.2020 О смерти в качестве альтернативы тому, чтоб быть свидетелем крушения украинского авиалайнера, которое произошло 8 января в Иране, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, цитирует слова офицера иранское информационное агентство ISNA. Читайте подробнее: Глава ВКС КСИР: Услышав о крушении украинского самолета, я захотел умереть

13:55 11.01.2020 Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). «Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: «Почему это случилось?». Плохая подготовка военных? Или в рядах армии был предатель, который дал ложную наводку?» — рассуждает она в Facebook. Читайте подробнее: Поклонская требует от Ирана наказать сбивших украинский Боинг и винит США

14:03 11.01.2020 Командующими аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что к трагедии украинского Boeing 737 привела ошибка одного конкретного человека — командира расчета зенитно-ракетного комплекса, который принял неверное решение в крайне напряженной ситуации. Подробности в материале: Мы ждали полномасштабной войны с США — генерал КСИР о катастрофе Boeing

14:06 11.01.2020 Украинский эксперт Сергей Фурса призывает официальный Киев после ситуации со сбитым в Иране самолетом верить союзникам. «Хотелось бы теперь, чтобы в будущем, когда у президента был выбор, верить союзникам, США, Канаде и Австралии или прислушиваться к России и странам а-ля Иран, решение для него было бы более однозначным», — отметил Фурса. Также он обратился к Службе безопасности Украины: «Хотелось бы, чтобы СБУ и его руководство доверяло нашим партнерам и не выставляло себя на посмешище, предлагая альтернативные версии, когда весь цивилизованный мир уже все понял и определил для себя». Подробности: Политолог рассказал, как СБУ выставляла себя на посмешище

14:31 11.01.2020 Несмотря на признание Ираном своей вины, все следственные действия по крушению украинского самолета компании МАУ должны быть завершены, заявил 11 января депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность», экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. Каждый шаг относительно крушения самолета должен быть установлен «поминутно», призвал украинский депутат. Также он перечислил основные вопросы, на которые должно ответить расследование. «Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов… И главное, что следует логически — не покрывает руководство Ирана своего стратегического партнера и поставщика? Потому Тор-М1, который назван средством атаки, имеет российское происхождение», — подчеркнул Арьев. Подробности: «Куча вопросов» от депутата Рады: «не доверяем Ирану, разоблачаем Россию»

15:12 11.01.2020 Президент Украины Владимир Зеленский обратится сегодня, 11 января, к гражданам Украины в связи со сбитием украинского авиалайнера в Иране, которое произошло 8 января. Об этом 11 января сообщается в пресс-службе украинского лидера. Подробности в материале: Зеленский готовит обращение в связи со сбитием украинского Boeing

15:13 11.01.2020 Записи с бортового самописца украинского авиалайнера, который был сбит в Иране 8 января, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом 11 января заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, приводит слова Резайефара иранское информационное агентство IRNA. Читайте подробнее: Записи с бортового самописца Boeing 737 отправят для расшифровки во Францию

15:14 11.01.2020 Сбитый авиалайнер украинской компании МАУ вылетел из аэропорта Тегерана 8 января с разрешения диспетчера, заявил на брифинге вице-президент компании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, трансляцию брифинга вел украинский телеканал Hromadske. Об этом: МАУ: Сбитый самолет вылетел из аэропорта Тегерана с разрешения диспетчера

15:20 11.01.2020 Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана официальных извиненийй и компенсации в связи с уничтожением ракетой боинга 737 со 176 людьми на борту. Подробности в материале: Гибель самолета в Иране: Зеленский потребовал денег и извинений

15:20 11.01.2020 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Иран принять меры после того, как власти страны признались в непреднамеренном уничтожении украинского боинга. Подробности в материале: Глава МИД Германии: Иран должен принять меры, чтобы трагедия не повторилась

15:41 11.01.2020 Пилоты сбитого 8 января под Тегераном авиалайнера украинской компании МАУ находились на связи с авиадиспетчерами и не отклонялись от маршрута. Об этом заявил 11 января на брифинге в Борисполе президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, трансляцию брифинга вел украинский телеканал Hromadske. Об этом: МАУ: Сбитый самолет не менял маршрут и был на связи с диспетчерами

16:05 11.01.2020 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает 11 января пресс-служба украинского лидера. Читайте подробнее: Франция поможет Украине с расшифровкой бортовых самописцев сбитого лайнера

17:11 11.01.2020 Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (ВКС КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил о том, что задержка в объявлении ответственных за катастрофу с украинским авиалайнером под Тегераном была вызвана желанием провести собственное расследование всех обстоятельств происшествия. Читайте подробнее: В Иране объяснили задержку в объявлении ответственных за крушение Boeing

17:24 11.01.2020 Компенсации и страховые выплаты семьям погибших пассажиров самолета Boeing 737−800, рухнувшего 8 января в Иране, выплатит компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом заявил глава компании Евгений Дыхне. Читайте также: МАУ выплатит семьям жертв авиакатастрофы в Иране компенсации

17:38 11.01.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил признание Ираном уничтожения украинского лайнера в небе над Исламской Республикой. Подробности в материале: Джонсон оценил признание Ираном уничтожения украинского лайнера

17:39 11.01.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял его приглашение посетить Украину. Читайте также: Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

17:43 11.01.2020 Информация командующего аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде по рухнувшему украинскому самолету является недостаточной. Об этом 11 января написал министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Министр культуры Ирана о заявлении главы ВКС КСИР по Boeing: «Недостаточно»

18:21 11.01.2020 В меджлисе (парламенте) Ирана инициировали проведение экстренного закрытого заседания, посвященного обстоятельствам крушения украинского авиалайнера под Тегераном, которое должно состояться 12 января. Об этом 11 января сообщил официальный представитель руководства меджлиса Асадулла Аббаси.

19:06 11.01.2020 Власти Ирана выплатят компенсации семьям погибших и оплатят стоимость самолета Boeing 737−800, сбитого 8 января в Тегеране. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе ВВС. Подробности в материале: Иран выплатит семьям жертв авиакатастрофы компенсации — СНБО Украины

20:15 11.01.2020 Россия, а не только руководство Ирана, должна отвечать за сбитый самолет. Об этом написал экс-глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Турчинов обвинил РФ в уничтожении Boeing 737 в Иране

20:29 11.01.2020 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) оценил то, что Иран сразу выложил карты на стол. «Признание Ираном непреднамеренной человеческой ошибки, приведшей к крушению украинского Боинга — сильный поступок. При всей трагичности произошедшего и вероятности политических спекуляций, Тегеран не стал играть в игры и как-то пытаться маневрировать, а честно и открыто заявил о своей ответственности и глубоком сожалении в связи со случившейся катастрофой», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Слуцкий: признанием Иран разбил в прах оценки США и доказал лидерство

20:36 11.01.2020 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор. Об этом сообщила 11 января пресс-служба украинского лидера. «Он (Хасан Рухани) попросил прощения от иранской стороны за трагедию», — говорится в сообщении. Читайте также: Рухани извинился за сбитый в Тегеране Boeing 737

20:57 11.01.2020 Украина призвала Иран как можно быстрее идентифицировать и вернуть тела погибших пассажиров Boeing 737 на родину. Об этом сообщил 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Ирана Хасаном Рухани. Об этом: Тела погибших в Иране граждан Украины могут вернуть на родину до 19 января

21:12 11.01.2020 Власти Ирана привлекут к ответственности всех причастных к крушению пассажирского Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщил 11 января глава Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Читайте также: В Иране пообещали привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе

21:28 11.01.2020 Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал гибель украинского самолета в небе над Исламской Республикой «национальной трагедией». Об этом: Вице-президент Ирана назвал крушение Boeing-737 «национальной трагедией»

21:57 11.01.2020 Семьям погибших пассажиров Boeing 737, рухнувшего в Иране, выплатят по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.). Об этом 11 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в официальном Telegram-канале. Подробности в материале: Семьям погибших в катастрофе Boeing в Иране выдадут по $8,3 тыс. — Гончарук

22:14 11.01.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал признание Ираном вины за гибель украинского самолета важным шагом. Подробности в материале: Трюдо оценил признание Ираном уничтожение украинского лайнера

22:20 11.01.2020 На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января. Об этом сообщили представители французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине

22:22 11.01.2020 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительные выводы украинских экспертов в Иране не позволили скрыть правду о крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном. Читайте подробнее: Эксперты с Украины не позволили скрыть правду о гибели Boeing — Зеленский

22:43 11.01.2020 Офис генерального прокурора Украины переквалифицировал дело о гибели украинского самолета в небе над Ираном. Подробности в материале: На Украине гибель украинского самолета в Иране сочли за умышленное убийство

22:58 11.01.2020 Президент Ирана Хасан Рухани направит на Украину спецпредставителя, который выразит официальные соболезнования в связи с крушением украинского пассажирского авиалайнера под Тегераном. Читайте также: Рухани направит на Украину спецпредставителя в связи с крушением Boeing

00:09 12.01.2020 Россия, как поставщик оружия, не может нести ответственность за гибель украинского самолета Boeing 737 в Иране, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter. «Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга… Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — заявил российский сенатор. Читайте подробнее: Пушков поставил Турчинову диагноз из-за позиции по Boeing

01:03 12.01.2020 Осуществлять полное юридическое и техническое взаимодействие по решению вопросов, связанных с крушением Boeing-737 под Тегераном, договорились украинский президент Владимир Зеленский и иранский лидер Хасан Рухани в рамках телефонных переговоров. Об этом 11 января глава Украины рассказал в своем видеообращении к гражданам государства. Как отметил президент Украины, все виновные понесут заслуженное наказание. Об этом: Зеленский выступил с обращением по поводу авиакатастрофы

06:31 12.01.2020 Нездоровым человеком, который сказал очевидную глупость, назвал бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в интервью телеканалу «360». Читайте подробнее: Клинцевич ответил на призыв Турчинова наказать РФ за сбитый Ираном Boeing

08:11 12.01.2020 Процесс расследования авиакатастрофы украинского авиалайнера под Тегераном обсудили министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь США Майкл Помпео 11 января. Об этом Шампань сообщил на странице в Twitter. Читайте также: Глава МИД Канады обсудил с госсекретарем США крушение украинского самолета

08:20 12.01.2020 На Украине отреагировали на сумму выплаты семьям погибших в результате крушения 8 января самолета компании МАУ под Тегераном. Подробности в материале: На Украине оценили сумму выплаты Кабмином родственникам сбитого лайнера

12:19 12.01.2020 «Хочу выразить величайшую скорбь в связи с той трагедией, которая обрушилась в эти дни на вашу страну. Сегодня мы все вместе скорбим по погибшим в результате авиакатастрофы людям. Я и грузинский народ полностью разделяем эту боль. Сейчас мы всем сердцем и разумом стоим рядом с семьями погибших и выражаем им сочувствие из-за невозместимой потери», — говорится в письме президента Грузии. Об этом: Президент Грузии выразила соболезнования украинскому коллеге

15:59 12.01.2020 Размер компенсаций семьям погибших в результате крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Иране будет зависеть от достигнутых Киевом и Тегераном договоренностей. Читайте также: Размер компенсации семьям погибших в катастрофе Boeing в Иране обсуждается

17:23 12.01.2020 Признание властями Ирана вины за украинский самолёт, сбитый 8 января в Тегеране, прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Иран угнетает свой народ и концентрирует терроризм на всём Ближнем Востоке», — написал Нетаньяху на странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Нетаньяху обвинил Иран в обмане мирового сообщества

21:48 12.01.2020 Власти Ирана могут к 14 января выдать визы специалистам и дипломатам из Канады, которые планируют принять участие в расследовании крушения пассажирского самолета в Тегеране. Об этом сообщил 12 января министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Крушение Boeing в Иране: специалистам из Канады могут выдать визы

23:24 12.01.2020 Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами попросил прощения за сбитый в Иране самолет «Международных авиалиний Украины», сообщает ISNA. Читайте подробнее: Командующий КСИР попросил прощения за сбитый в Иране Boeing

00:17 13.01.2020 Около двух тысяч человек в канадском Торонто вышли на акцию в память жертв крушения украинского самолета в Иране, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что участники акции создали импровизированный мемориал из фотографий погибших и принесли к нему цветы в память о погибших. Также подобная акция состоится в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта), на которой ожидается участие премьер-министра страны Джастина Трюдо и главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, которые выступят с речами. Читайте подробнее: Тысячи канадцев вышли на акцию в память жертв крушения самолета в Иране

00:26 13.01.2020 Иранское ополчение Басидж провело демонстрацию у здания посольства Великобритании в Тегеране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что члены Басидж в ходе протестной акции требовали закрытия британского диппредставительства в Иране. Поводом для демонстрации стало задержание посла Великобритании в Иране Роберта Макэра, который, как утверждают иранские правоохранительные органы, «подстрекал к беспорядкам» участников протестной акции 11 января. Читайте подробнее: Иранское ополчение потребовало закрыть посольство Великобритании в Тегеране

01:00 13.01.2020 Иранцы, кричащие «смерть Америке». tasnimnews.com

03:17 13.01.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал скорбящим по погибшим в результате крушения пассажирского самолета под Тегераном добиваться справедливости, сообщает агентство Reuters. С таким заявлением канадский премьер выступил на акции в память о погибших в авиакатастрофе, которая проходила в Эдмонтоне. «Эта трагедия не должна была случиться, и я хочу вас заверить, что окажу полную поддержку в это сложное время… вы даете нам цель добиваться справедливости и ответственности», — заявил Трюдо. Об этом: Трюдо пообещал добиться справедливости по вопросу сбитого в Иране самолета

04:00 13.01.2020 Джастин Трюдо. facebook.com JustinPJTrudeau

07:13 13.01.2020 После завершения всех необходимых процедур самолет минобороны Украины вернет из Ирана останки всех 11 погибших в авиакатастрофе граждан Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Читайте также: Останки погибших в Иране украинцев прибудут в страну одним рейсом

07:17 13.01.2020 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского гражданского самолета близ Тегерана и гибелью всех находившихся на борту людей. Читайте также: В Туркмении соболезнуют родственникам жертв авиакатастрофы в Тегеране

07:20 13.01.2020 Соболезнования президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. turkmenistan.gov.tm

07:50 13.01.2020 Украинский самолёт в Тегеране. dsns.gov.ua

08:14 13.01.2020 От признания Тегерана в том, что это иранская ракета уничтожила украинский Boeing, вопросов стало еще больше. Военные эксперты не исключают, что «в зоне полета мог находиться американский БПЛА, по которому били, однако попали в другого». И что «все было подстроено под то, чтобы не только создать нестандартную ситуацию», но и инициировать в Иране определенные политические процессы. Об этом рассуждает обозреватель ИА REGNUMСтанислав Тарасов. Читайте также: Тайна гибели украинского борта Boeing 737−800 в Иране

09:33 13.01.2020 Станислав Тарасов ИА REGNUM

11:33 13.01.2020 В ЕС в настоящее время не видят оснований для введения ограничительных мер в отношении Тегерана, признавшего ответственность за гибель самолёта, его пассажиров и экипажа. Сначала необходимо завершить расследование, уточнил источник в Брюсселе. Об этом: Евросоюз не собирается наказывать Иран за крушение лайнера — источник

11:50 13.01.2020 Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом: Макрон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

11:51 13.01.2020 На Украине от президента Зеленского требуют уволить посла в Иране из-за поспешных первоначальных выводов о причинах крушения самолета компании МАУ, случившегося 8 января. В частности, с такой инициативой выступил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По мнению парламентария, заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. «Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения», — отмечает Гончаренко. Подробности: «Не готовы к защите своих граждан»: от Киева требуют уволить посла в Иране

12:03 13.01.2020 Министр иностранных дел Владимир Пристайко. Пресс-служба президента Украины

12:24 13.01.2020 Гибель украинского самолета в Иране не сплотила украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать, заявил в своем комментарии сегодня, 13 января, украинский политолог Виктор Небоженко. Эксперт отметил, что обычно политические лидеры страны в критическую минуту общенационального горя ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут Киев ограничился «общими информационными фразами», не зная на кого сделать ставку. «Вместо того чтобы сразу принять версию Запада — США, Великобритании, Канады и Австралии — о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломке, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной, чем другие, и «безопасней» для Киева», — заявил Небоженко. Политолог считает, что в целом ситуация явно не пошла на пользу международному имиджу украинской власти. Подробности: Эксперт: Запад отметил «странное поведение» Киева в ситуации с самолетом

12:31 13.01.2020 Видеозапись, якобы запечатлевшую британского посла в Тегеране Роберта Макэйра в зоне несогласованной с властями акции протеста, обнародовало 13 января иранское агентство Tasnim. Запись можно просмотреть в Twitter агентства. Об этом: В Иране опубликовали видео с британским послом на акции протеста

12:36 13.01.2020 Грузинским авиакомпаниям рекомендовано не использовать для полетов воздушное пространство Ирана и Ирака. Данное сообщение было распространено Агентством гражданской авиации Грузии, 13 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии призвали авиакомпании отказаться от полетов через Иран и Ирак

13:12 13.01.2020 Руководство Ирана узнало о том, что украинский авиалайнер погиб из-за средств ПВО, только 10 января — через два дня после трагедии. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передаёт 13 января телерадиовещательная корпорация IRIB. Подробности в материале: Власти Ирана узнали причину гибели авиалайнера лишь два дня спустя

22:15 13.01.2020 Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань [(cc) Latvian Foreign Ministry]

02:30 14.01.2020 В момент попадания ракеты ПВО в украинский самолет Boeing 737, в небе над Тегераном пролетал еще один авиалайнер, который вовремя вышел на связь с иранскими диспетчерами и не был сбит. Об этом 13 января в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки. Об этом: Иран мог сбить еще один самолет вместе с украинским Boeing

03:22 14.01.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил сам глава канадского правительства в интервью телеканалу Global News. «Я поговорил с ним о необходимости снижения напряженности», — заявил Трюдо. Канадский премьер-министр добавил, что также в ходе переговоров обсуждалась тема расследования инцидента с крушением украинского самолета Boeing под Тегераном. По словам Трюдо, семьи погибших должны получить ответы на все интересующие их вопросы относительно авиакатастрофы. Подробности в материале: Трюдо обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

04:03 14.01.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 января заявил, что правительство США не проинформировало Канаду перед авиаударом, который убил иранского генерала Сулеймани в Багдаде. Об этом говорится в интервью Трюдо телеканалу Global News. «Мы не получали соответствующего предупреждения», — заявил Трюдо, подчеркнув, что США должны были предупредить Канаду о планах проведения этой операции. Читайте подробнее: США не предупредили Канаду о планируемом убийстве Сулеймани

07:41 14.01.2020 Крушение самолета Украинских авиалиний в Иране. (сс) Mehr News Agency

08:24 14.01.2020 Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал две закрытые версии причин гибели лайнера, которые рассматривали эксперты. Читайте также: На Украине рассказали о тайных версиях крушения самолёта в Иране

09:56 14.01.2020 Секретарь СНБО Украины провёл совещание по вопросам катастрофы самолёта в Иране.11.01.2020. rnbo.gov.ua

11:07 14.01.2020 По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, основной версией причин гибели лайнера всё же оставалось ракетное поражение.

11:12 14.01.2020 Российская компания «Аэрофлот» самостоятельно изменила расписание рейсов так, чтобы перелёты в Иран не осуществлялись ночью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в шри-ланкийском Коломбо 14 января. Читайте подробнее: Лавров опроверг указания «Аэрофлоту» о дневных полётах над Ираном

11:21 14.01.2020 Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что правоохранительные органы арестовали нескольких виновных в гибели украинского лайнера. Читайте подробнее: В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении Boeing 737

11:25 14.01.2020 Группа украинских спасателей вернулась из Ирана, завершив работу на месте крушения самолёта. Подробности в материале: Украинские спасатели вернулись из Ирана

11:48 14.01.2020 Бортовой самописец сбитого украинского самолёта будет расшифрован во Франции. Подробности в материале: «Чёрный ящик» с упавшего украинского самолёта расшифруют во Франции

12:58 14.01.2020 Крушение самолета Украинских авиалиний в Иране. (сс) Mehr News Agency

14:03 14.01.2020 Власти Ирана арестовали подозреваемых в крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек. Об этом сообщает ILMA со ссылкой на представителя судебной власти республики Голамхоссейн Эсмаили. Об этом: Власти Ирана арестовали подозреваемых в крушении украинского самолета

14:44 14.01.2020 Власти Ирана арестовали по меньшей мере 30 человек, вышедших на улицы в знак протеста против уничтожения украинского самолета в небе над Исламской Республикой. Читайте подробнее: В Иране арестовали около 30 протестующих — СМИ

14:59 14.01.2020 Небо над Ираном является совершенно безопасным для полётов. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами республики Абдулрахима Мусави, передаёт 14 января агентство IRNA. «Иранское небо сегодня безопаснее для всех полетов, чем когда-либо», — подчеркнул он. Читайте также: Главнокомандующий ВС Ирана назвал безопасным небо над страной

15:31 14.01.2020 Воздушное пространство Ирана продолжает использоваться российскими авиакомпаниями. Об этом сообщает 14 января пресс-служба Росавиации. Власти Ирана приняли к настоящему времени достаточные меры, чтобы полёты над страной были безопасны. Читайте подробнее: Российские авиакомпании продолжают полёты над Ираном

18:22 14.01.2020 Украинский парламент принял заявление, в котором потребовал от Ирана извиниться за сбитый самолёт компании «МАУ». Соответствующий документ был поддержан 368 депутатами при необходимом пороге в 226 парламентариев. В документе также говорится, что Украина должна настаивать на возврате тел погибших и выплате компенсаций родственникам погибших. Читайте также: Верховная рада Украины потребовала от Ирана извинений

19:32 14.01.2020 Демонстрации, устроенные в связи с гибелью украинского самолета, сбитого ПВО Ирана, нужно сравнивать с демонстрациями, вызванными убийством генерала Сулеймани, сказал Делягин. Читайте также: Делягин объяснил, в чём состоит фундаментальная разница между США и Ираном

20:27 14.01.2020 Версия о том, что иранские ПВО целенаправленно сбили украинский Boeing, должна быть проверена, заявил 14 января помощник президента Украины Андрей Ермак, пишет «Украинская правда». [[[quote-15]]]

Подробности в материале: В Киеве не исключают версию умышленного удара ПВО Ирана по Boeing