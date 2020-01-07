Ростов-на-Дону, 7 января, 2020, 22:32 — ИА Регнум. В период новогодних каникул медицинские работники Ростова-на-Дону в среднем за сутки обслуживали 1,2 тыс. вызовов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 7 января.

Mil.ru В больнице

«Наибольшее количество обращений связано с болезнями системы кровообращения. Кроме общих жалоб на давление, аритмию, ростовчан госпитализировали и оказывали необходимую медицинскую помощь с инфарктами и инсультами. Много обращений связано с состояниями, связанными со злоупотреблением алкогольными напитками», — уточнили в администрации.

Всего в период с 1 по 6 января 2020 года жители Ростова-на-Дону вызывали скорую помощь 7 тыс. 330 раз. Только в 1,5 тыс. случаях госпитализация была необходима.