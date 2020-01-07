Киев, 7 января, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что в бюджет страны на 2020 год придется вносить существенные корректировки, так как государственный долг Украины в течение последних трех месяцев увеличился на 17 млрд гривен (44,4 млрд рублей). Об этом 7 января сообщила пресс-служба партии.

Украинские гривны

«В результате политики правительства и НБУ в последние 3 месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около $717,3 млн). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать», — отметил Бойко.

Парламентарий связывает рост государственного долга Украины со спекуляциями c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и существенного недобора на таможне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно украинскому государственному бюджету на 2020 год, объем выплат по госдолгу в следующем году оценивается в 282,1 млрд гривен (порядка $11 млрд), кроме того, еще 141,5 млрд гривен ($5,2 млрд) составит выплата процентов. Главным кредитором Украины является МВФ.