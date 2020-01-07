Рига, 7 января, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Портал Dienas Business cообщил, что в течение 2019 года Службой финансовых расследований (FID), в том числе на счетах клиентов в латвийских банках, арестовано €212,3 млн. За год сумма выросла в 3 раза. В 2018 году FID арестовала €75, 01 млн, а в 2017 году €35,52 млн.

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Компания арестов проходит под лозунгом борьбы с отмыванием денег. В феврале Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег должен вынести решение о прогрессе сделанном Латвией в этом вопросе.

Многие в Риге опасаются внесения страны в так называемый серый список стран, где контроль за отмыванием средств осуществляется в недостаточной мере.