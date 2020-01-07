Бор, Нижегородская область, 7 января, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Нижегородской области число погибших при пожаре в деревянном доме на три семьи возросло до четырех человек. Об этом 7 января сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

52.mchs.gov.ru На месте пожара

«Предварительно, дом, в котором произошло возгорание, представлял собой 1-этажную, деревянную постройку, в нем имелось электроснабжение. Проживало 3 семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники следствия продолжают работать на месте происшествия, личности погибших устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание в жилом доме произошло рано утром 7 января в посёлке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе. Огонь распространился на площадь в 108 кв. метров.