Анкара, 7 января, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Власти Турции депортировали из страны еще одного иностранного террориста, в этот раз бандит отправился в Соединенные Штаты, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что высланные преступник состоял в группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти страны и дальше продолжат высылать иностранных бандитов за пределы страны.

Напомним, в 2019 году власти Турции депортировали и страны порядка 780 иностранных террористов, в основном связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).