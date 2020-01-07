Дамаск, 7 января, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии

Отмечается, что сразу же по прибытии в аэропорт Дамаска глава России направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии, где его встретил Асад.

Сирийский лидер высказал слова признательности за помощь российских военных в борьбе с терроризмом и в стабилизации ситуации в стране.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь от России с ноября 2019 года.