Москва, 7 января, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что семья должна быть защищена от вторжения извне, так как вмешательство в семейные отношения вызывает негативные последствия. Об этом 7 января он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

«В первую очередь мы должны защищать семью, всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что физическое насилие не может произойти в семьях, где каждый отдает себя и живет интересами друг друга, а сам термин «семейно-бытовое насилие» является заимствованным понятием из зарубежной практики, что может привести Россию к постоянной зависимости и погоне за инновационными законами, характерными для иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что закон о семейно-бытовом насилии, проект которого пытаются внести в Госдуму, является пагубной европейской практикой, преследующей цель разрушения института семьи.