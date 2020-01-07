Мещовск, Калужская область, 7 января, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Военно-исторический фестиваль открылся в городе Мещовске Калужской области 7 января. В его основу лёг проект калужанина Дмитрия Малахова «Дорогой Неизвестного солдата», который победил в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации страницы фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот фото страницы военно-исторического фестиваля «Дорогой Неизвестного солдата» в социальной сети «ВКонтакте» Военно-исторический фестиваль открылся в городе Мещовске Калужской области

В Мещовске гостей мероприятия ждёт выставка военной техники периода Великой Отечественной войны. Затем участники фестиваля совершат автопробег в Мосальск, где 8 января также состоится выставка военной техники. В 12:30 жителям и гостям города покажут военно-историческую реконструкцию «Освобождение Мосальска. 1942 год».

Историческая реконструкция будет организована участниками клуба «Калужский Гарнизон». Она станет первым мероприятием 2020 года в Калужской области и будет посвящена предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−45 годов.