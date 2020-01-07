Калуга, 7 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Калуге на улице Московской, в районе дома № 219 6 января в 23:45, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Скриншот фото группы «Калуга Инцидент» социальной сети «ВКонтакте». Легковушка после столкновения вылетела на газон и перевернулась на крышу

По предварительным данным, 26-летний мужчина, управляя автомашиной Кia, допустил столкновение с автомобилем марки Ford. Корейская легковушка после столкновения вылетела на газон и перевернулась на крышу, но водитель не пострадал. Управлявший автомашиной Ford мужчина скрылся с места происшествия.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.