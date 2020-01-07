Москва, 7 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В Совфеде резко осудили намерение сейма запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения», передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Польский флаг

«Можно принять хоть тысячу законов, но они все равно не отменят абсолютно очевидный факт. Поляки как нация и Польша как государство существуют только благодаря Советскому Союзу, внесшему решающий вклад в победу во Второй мировой войне. Более 477 тыс. советских военных погибли при освобождении Польши в 1944—1945 годах, дав ей жизнь», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он возмущен политикой властей Польши.

«Неужели сегодня в Польше не найдется ни одного смелого политика, который заявит во всеуслышание: да, это было именно так?! Может быть, тогда удалось бы снять и другие вопросы. Жалкое крючкотворство, чем в данный момент предпочитают заниматься в Польше, — это националистический тупик, путь в никуда», — сказал Клинцевич.

Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения». Об этом в своем Twitter написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.