Ярославль, 7 января, 2020, 08:02 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Борисоглебском районе Ярославской области умерло три ребёнка, ещё два человека получили травмы. Об этом сообщает Газета.ru.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар в деревне Кучеры

«В результате пожара в населенном пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей погибли», — сказал представитель экстренных служб региона.

Ликвидировать пожар на площади свыше 25 кв м удалось в 5:15. К тушению было привлечено восемь единиц техники и бригада спасателей из 23 человек.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, погибли дети 5, 8 и 11 лет. Возбуждено уголовное дело. В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.