Барнаул, 7 января, 2020, 07:14 — ИА Регнум. В церквях Алтайского края сегодня, 7 января, проходят рождественские службы. Праздничное богослужение в Покровском кафедральном соборе провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Правительство Алтайского края Рождественское богослужение в Покровском кафедральном соборе Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и митрополит поздравили друг друга со светлым праздником. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что митрополиту вручают букет белых роз.

«В храме также присутствовали заместители председателя правительства края Виталий Снесарь и Денис Губин», — отметили в губернаторской пресс-службе.

Вечером в Барнауле состоится концерт ансамбля народной песни «Вечёрки». В программу «Светит месяц» вошли новогодние колядки и святочные гадания, северные былины, скоморошины, частушки другое русское творчество.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов тоже посетил храм. Вместе с женой Валентиной он побывал в Казанском кафедральном соборе в Чите.

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