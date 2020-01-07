Чита, 7 января, 2020, 06:42 — ИА Регнум. На торжественных литургиях в канун Рождества присутствовали тысячи жителей Забайкалья. Люди по традиции приходили в храмы семьями. В том числе, с супругой Валентиной пришел встретить праздник и губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает губернаторская пресс-служба.

Правительство Забайкальского края В Казанском кафедральном соборе в Чите

Правительство Забайкальского края В Казанском кафедральном соборе в Чите. Рождественское богослужение

Глава региона побывал в Казанском кафедральном соборе в Чите, где службу провел митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий и пожелал всем забайкальцам «жить в мире, не терять надежду и веру в добро».

Правительство Забайкальского края Рождественская служба. Чита

«Пусть вас ждут новые свершения. Будьте здоровы, благополучны и счастливы! С праздником! С Рождеством Христовым!», — сказал губернатор.