7 января 2020 | Время чтения 7 мин

Снижением доходов населения уже обеспокоились даже сами «олигархи», не все конечно. Пока ответственные за экономику России чиновники рапортовали о выполнении поручений Президента, рисовали статистику, население ощущало на себе иные, вовсе не похожие на благополучные цифры в отчетах, тренды и процессы.

Галина Смирнова, , 00:08 — REGNUM Как говорится: «приплыли». Выравнивая экономику страны: усмиряя инфляцию, формируя подушку безопасности, а главное и ключевое — монополизируя практически все отрасли экономики, страна пришла к точке, от которой в принципе зависит в целом дальнейший вектор развития. Не решив этого вопроса сейчас, потом развития можно и не получить.

Дырка от бублика — главный тормоз для экономического роста России

Снижением доходов населения уже обеспокоились даже сами «олигархи», не все конечно. Пока ответственные за экономику России чиновники рапортовали о выполнении поручений Президента, рисовали статистику, население ощущало на себе иные, вовсе не похожие на благополучные цифры в отчетах, тренды и процессы. Бизнес, работающий в России, в полной мере тоже уже осознал риски отсутствия роста доходов населения. Владимир Путин заявил на днях, что поставит задачу повышения уровня доходов граждан в послании к Федеральному собранию.

Однако задача стоит непростая. Каких-то очевидных инструментов, с помощью которых можно было бы ее решить, не видится. Не лежат эти инструменты на поверхности. Все те, что существуют, влекут за собой массу других проблем, вновь поднимая вопрос, что первично «курица», то есть экономика, или «яйцо», то есть доходы населения.

Раздавать денег никто не будет. Вполне понятно почему. Этот шаг может быть единоразовым и не принесет долгосрочной пользы, разве что вызовет резкий скачок цен.

Повысить в очередной раз зарплату бюджетникам и ждать, что сделанные в бюджетную сферу бюджетные же денежные вливания, так или иначе, отразятся в результате реализации товаров и услуг в секторе малого и среднего бизнеса, подвигнут его к росту и развитию? Но это тоже очень спорное решение задачи. Как минимум эта мера повлечет рост расходов бюджета, а значит, его будут перекрывать сбором каких-то новых или ростом размеров прежних налогов, либо сбором иных квазиналогов или штрафов, вызывая рост недовольства граждан.

Предположим, что рост зарплат бюджетников будет достигнут не ростом расходов бюджета, а структурной оптимизацией, то есть за счет сокращения персонала и увеличения оставшимся работникам зарплаты. Но возникает следующий вопрос: «а куда, собственно, пойдут уволенные бюджетники — на биржу труда?» То есть будем плодить безработных? Кроме того, сокращение персонала требует как минимум значительных денежных вливаний, если, конечно, увольнять будут по букве закона. Более того, при второй схеме: в случае с сокращением персонала и ростом доходов оставшихся работников — объем денег на рынок выйдет в прежнем размере. И самый спорный момент заключается в том, что ни потенциально новый объем денег, ни его прежний объем, не подтолкнет к развитию малый и средний бизнес (МСП). Совместными усилиями ЦБ, Минфин РФ и бизнес-монополисты уже практически вытеснили или отстранили МСП от активного участия в экономике страны. Во всяком случае, его влияние не играет сегодня ключевой роли в экономике страны! Наличие пищевых точек по продаже кофе, шаурмы, ателье по ремонту и пошиву одежды или обуви существуют скорее, исходя из потребностей населения и, потому что эти сферы не подверглись технологическому тренду, но погоды — что в микроэкономике, и тем более в макро, они все-таки не делают! Большинство сфер, ранее занятых малым бизнесом, сегодня находится в увязке с крупными холдингами. И вот тут снова возникает вопрос: «хорошо, конечно, что «олигархи» обеспокоились состоянием кошелька населения. Хорошо, что господин Кудрин об этом тоже сейчас заговорил. Правда припоздали они все со своими заявлениями. Нужно было пораньше озадачиваться этими вопросами, в том числе, когда крупный поглощал малый и средний бизнес. А теперь-то кто заплатит за рост доходов населения? Государство? А бизнес готов заплатить своими налогами и оставить их в России, а не в оффшорах???»

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Безусловно, бизнес можно понять, он уходил в оффшоры не просто так. Но правила игры изменились, а бизнес по-прежнему сидит в обороне — в оффшорах, хотя с каждым днем тамошний климат начинает доставлять им дискомфорт.

Если сейчас государство с помощью каких-то инструментов, хотя повторюсь, непонятно какие из них безболезненны для бюджета и кошелька самого же населения, повысит доходы граждан, то перейдя в экономику, они осядут в одних и тех же руках — монопольных компаний. Как распорядится прибылью монопольный бизнес, большой вопрос! Пустит ли он прибыль в экономику, в ее рост? Повлечет ли это в принципе рост экономики? В то же время сам бизнес готов увеличить зарплаты в своих компаниях, ради роста экономики и собственного бизнеса??? Судя по миграционной политике, не готов!!! Да, какая-то часть мигрантов, очевидно, замещает выбывшее население России, все-таки убыль населения у нас сейчас высокая, и народ уезжает за рубеж либо навсегда, либо в поисках работы и учебы. Но если смотреть правде в глаза, то мигрантов привлекают к работе в России по большей части из-за их лояльности и пока еще невысоких требований к заработной плате, не правда ли? Даже сейчас, когда в стране не хватает медиков, предпочитают не повысить взбунтовавшимся медикам заработную плату в значительном объеме, чтобы они остались и приняли на себя увеличенную нагрузку, а решить проблему с помощью мигрантов. Хотя, касается, это не только медиков.

Если и дальше следовать подобной политике с тем же миграционными приоритетами, то бизнес и экономику вряд ожидает внутренний рост. У мигрантов иные потребности, иная потребительская корзина, иные запросы, так же как иные они у элиты. Вряд ли за счет мигрантов традиционно развивающиеся сферы экономики, ориентированные на внутренний спрос, продолжат развиваться даже сегодняшними темпами, и потому бизнесу придется снова диверсифицироваться. Потребкорзина элиты и вовсе ориентирована на свой узкий круг потребления, и товары там довольно специфичные, дорогие, в том числе, импортные, то есть не задействованные в массовом российском производстве.

Мигранты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот сейчас реализуются нацпроекты. Нам нужна инфраструктура, нам нужны новые дороги и новые маршруты для реализации товаров. Как будут отбиваться вложенные в реализацию нацпроектов деньги? За счет транзита и экспорта товаров? Разве только грузовой поток способен окупить вложения в дороги??? Практика последних нескольких лет показывает, что прибыль перевозчикам в большем мере создает пассажиропоток! Если доходы пассажиров не будут расти, то будет ли расти пассажиропоток, соответственно, окупятся ли эти дороги? Бюджет сейчас тоже в большей мере растет не за счет монополистов!

Такое впечатление, что сегодняшняя модель экономики явно зашла в тупик, хотя это было предсказуемо. Вот только хотелось бы понять, как выйти из тупика с наименьшими потерями и как можно безболезненней. То, что знатные бизнесмены сейчас вдруг заговорили о необходимости повышения доходов населения это хорошо, вот только рецептов или инструментов для решения этой задачи они предлагают немного — и все они крутятся вокруг поддержки государства. А дальше то, что? Повторюсь, где осядут эти дополнительные госвливания и пойдут ли они дальше в экономику страны??? Бизнес осознал, что за рубежом сложно выживать, проще в России, а в России случились «затяжные дожди».

Бюджет страны не бездонный. Доходы населения не позволят по определению и дальше совершать с ними манипуляции ради роста доходов бюджета. Рано или поздно, скорее — рано, объем денег в бюджете сократится! Реализация нацпроектов даст сбой, притормозится, станет отставать от графика, иссякнут меры господдержки, бюджет вновь станет дефицитным, что тогда??? Внешняя среда токсична для российского бизнеса, а времени достойно вернуться, на пока еще благополучную почву страны, становится всё меньше. Как бы сегодняшние заявления «олигархов» о необходимости роста доходов населения путем поддержки государства не превратились в покусывание своих же локтей от собственной недальновидности. Спрашивается: как бизнес, привыкший или даже можно сказать сам построивший систему, ориентированную на госзаказы, а не на рыночные механизмы, будет выживать без государства, в случае, если бюджет вновь скатится к дефициту?