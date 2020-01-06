Боровск, Калужская область, 6 января, 2020, 17:37 — ИА Регнум. С очередной экологической катастрофы начался 2020 год в деревне Старомихайловское Боровского района Калужской области, где на притоке Нары реке Истья ниже технопарка местные жители обнаружили плывущих вниз по течению брюшком вверх мертвых рыб. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации группы «Новости Боровского района» социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот фото группы «Новости Боровского района» социальной сети «ВКонтакте» На реке Истья обнаружили плывущих брюшком вверх мертвых рыб.

Как прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Боровского района Алексей Степанов, власти уже занялись выяснением причин случившегося.

За последние полгода это второй случай массовой гибели рыбы в Боровском районе. Первый был зафиксирован в середине июня 2019 года на реке Протве в районе деревни Новомихайловское. Тогда более 11 тысяч единиц различных видов рыб было уничтожено из-за перекрытия шлюзов плотины. Одновременно в Протве внезапно ухудшилось качество воды, что также способствовало гибели рыбы. Вместе с мёртвой рыбой на поверхности реки появилась белая пена, а воздух наполнился резким запахом аммиака. Было установлено, что содержание аммиака в воде превысило норму более чем в 25 раз. Впрочем, в качестве основной версии гибели рыбы рассматривался дефицит кислорода, образовавшийся после того, как шлюзы плотины были перекрыты и уровень воды в реке резко снизился.