Тюмень, 6 января, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Тюмени 5 января сбежали от хозяев три поросёнка и устроили дебош в магазине в микрорайоне Европейском. Животные сбросили зелень с прилавков супермаркета, разбили полку со спиртным и слизали коньяк с пола. Об инциденте сообщает паблик «ЧС Тюмень».

Vk.com/incident_tmn Свиньи у полок со спиртным

Свиньи каким-то образом покинули загон частного дома, и устроили прогулку по микрорайону. В паблике «ЧС Тюмень» выложено несколько фотографий, где запечатлено, как тюменцы кормят сбежавших животных.

Однако приключения свиней в супермаркете прекратились с приходом хозяина. Ущерб, нанесённый магазину не назван. Отмечается, что распили поросята две бутылки коньяка.