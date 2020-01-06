Барнаул, 6 января, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае этой зимой выпало неимоверно много снега. По данным пресс-службы барнаульской мэрии, с начала сезона на снегоотвалы вывезено 292 тысячи кубометров. Из них в первые трое суток января 2020 года — более 13 тысяч кубометров, израсходовано песчанно-соляной смеси 22 тысячи тонн за сезон. Однако, судя по видео, опубликованному на канале Аltaikrai, один из таких снегоотвалов находится в районе бывшей военный части барнаульского посёлка Старая Борзовка. Сегодня, 6 января, его жители поэтому поводу устроили настоящий снежный бунт.

Снег с улицы Барнаула свозят в п. Старая Борзовка

Недовольные огромными массами грязного снега, который грузовики свозят со всего города, перекрыли дорогу автомобилям.

«Весна настанет и вся эта талая грязная вода пойдет к нам в огороды и в реку Барнаулку. Мы перекрыли дороги, сейчас обороняемся. Это произвол какой-то! Несколько сотен метров и начинаются наши дома», — просят горожане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до этого несколько лет снег с улиц Барнаула вывозили в пойму Пивоварки, несмотря на то, что это — прибрежная полоса и законодательством РФ установлен специальный режим осуществления там хозяйственной и иной деятельности.

Снегоотвал, расположенный в пойме реки Пивоварка. Барнаул

«Это недоработка специалистов администрации города. Они, решив сократить время и расходы, связанные с вывозом снега, сами нарушают природоохранное законодательство. Люди, которые должны всячески способствовать улучшению нашей жизни, ее ухудшают. Думаю, что это повод чтобы еще раз возбудить дело, и прекратить эту практику», — считает заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, Владимир Кириллов.

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