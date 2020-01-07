Война: Красная армия завершила контрнаступление под Москвой. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг
Москва, 7 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 января: Красная армия завершила контрнаступление под Москвой.
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7 января 1942 года завершилось контрнаступление Красной армии под Москвой. Силы Калининского, Западного, Юго-Западного и Брянского фронтов продвинулись на 100−250 км на запад, нанося тяжёлые поражения группировкам врага.
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