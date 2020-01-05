Вашингтон, 5 января, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Хуан Гуайдо является временным «главой» Венесуэлы. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак, комментируя информацию об отстранении руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо от занимаемой им должности.

White House Хуан Гуайдо и Майк Пенс

«Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией, — написал он. — На фальшивом заседании Национальной ассамблеи не было кворума».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой им должности. На вакантное место был назначен депутат Луис Парра.

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