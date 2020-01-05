Анкара, 5 января, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Власти Турции начинают постепенно направлять военнослужащих в Ливию. Об этом сообщил 5 января президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM» Эрдоган

«Наши военные постепенно направляются (в Ливию), — сказал глава государства. — Цель (военных) состоит в том, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар обратился к ливийцам с призывом объединиться и встать на защиту страны от любого иностранного вторжения.

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