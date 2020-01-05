Салехард, 5 января, 2020, 22:23 — ИА Регнум. На Ямале сотрудники Уральского горного университета во время экспедиции 2019 года открыли новый ювелирно-поделочный камень — райизит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Пресс-служба Уральского горного университета Райизит — новый самоцвет Ямала

Камень получил название райизит по месту находки: массиву Рай-Из, расположенному вблизи Полярного круга. Горная часть Ямала богата самоцветами. На территории массива известно около 20 месторождений и проявлений ювелирно-поделочных камней.

Пресс-служба Уральского горного университета Райизит необработанный

По результатам детальных исследований в ряде университетов Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга было доказано, что райизит представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита.

Образцы райизита можно увидеть в музее им. И.С. Шемановского в Салехарде.