Вашингтон, 5 января, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Возможный вывод войск США из Ирака не поддерживают местные жители. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео, комментируя решение иракского парламента.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Мы (власти США) уверены, что народ Ирака хочет, чтобы США оставались там для продолжения кампании против терроризма», — сказал Помпео.

При этом он добавил, что официальный Вашингтон намерен делать все возможное для «защиты Америки».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января депутаты парламента Ирака в ходе экстренного заседания проголосовали за вывод иностранных войск с территории страны.

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