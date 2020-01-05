Калуга, 5 января, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов обратился в Законодательное собрание области с предложением о внесении на рассмотрение в Госдуму Российской Федерации проекта изменений в федеральный закон «О ветеранах». В частности, предлагается приравнять тружеников тыла в правах к ветеранам боевых действий. Об этом 5 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов пригласил труженика тыла Алексея Петрова на чаепитие и поздравил с Новым, 2020 годом

На приём к калужским следователям обратился труженик тыла из Обнинска Алексей Александрович Петров. Пенсионер сообщил о невозможности реализации права на бесплатный проезд в общественном транспорте и иных прав, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах». Исходя из значимости вклада тружеников тыла в дело Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, сотрудники следственного управления считают недопустимыми факты ущемления прав этой категории населения и надеются на поддержку законодателей.

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в Следственном комитете России проходит ведомственная акция «Эстафета добрых дел». В поддержку сложившихся дружеских отношении с ветераном следователи пригласили Алексея Петрова на чаепитие и поздравили с Новым, 2020 годом.