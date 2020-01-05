Белоусово, Калужская область, 5 января, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Вандалы из города Белоусово Калужской области новый, 2020 год встретили на памятнике солдатам Великой Отечественной войны, используя мемориал, словно барную стойку, сообщает 5 января корреспондент ИА REGNUM по информации группы «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот фото группы «Калуга жесть» ВКонтакте Осквернённый вандалами монумент

На выложенном в сети фрагменте виден монумент защитникам Отечества, заставленный спиртным, по соседству с новогодней ёлкой и гуляющими на площади горожанами.

Ранее в Калужской области был вынесен обвинительный приговор двум жителям города Киров, совершившим вандализм у мемориала «Вечный огонь». 1 августа 2019 года в вечернее время два 23-летних вандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сожгли в пламени Вечного огня цветы и траурный венок, возложенные на городском мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны.