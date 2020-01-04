Острава, Чехия, 4 января, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Молодежная сборная Канады по хоккею переиграла команду Финляндии в полуфинале и вышла в финал молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года. Встреча, прошедшая 4 января на ледовой арене в чешской Остраве, завершилась со счетом 5:0.

Хоккей

В составе победителей голевыми действиями отметились Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье (дубль), Джейми Драйсдейл и Тай Делландреа.

Таким образом, 5 января сборная России по хоккею сыграет с командой Канады в финале МЧМ. В матче за третье место сыграют в этот же день команды Швеции и Финляндии.

Читайте также: Сборная России обыграла команду Швеции и вышла в финал МЧМ

А также: Третьяк об игре сборных России и Швеции: «Тяжелый матч»