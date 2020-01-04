Острава, Чехия, 4 января, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов назвал матч со Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года самым эмоциональным в его карьере. Об этом 4 января сообщает Spot24.

Santeri Viinamäki Хоккей

«Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни. В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу», — заявил Мифтахов.

Он подчеркнул, что все соперники на турнире достойные. А его основная задача в игре заключалась в том, чтобы не пропустить ни одну шайбу и отражать все удары по воротам российской команды, так как он вышел на лед уже только в третьем периоде.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная сборная России обыграла в полуфинале команду из Швеции со счетом 5:4 и вышла в финал чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд (до 20 лет). Комментируя итоги матча, тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен заявил, что сборная России по хоккею является фаворитом турнира.