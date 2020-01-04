Киев, 4 января, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Авторитарный режим управления на Украине может остановить «процесс гниения». Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

»Мы просто вымираем, самоуничтожаемся, — заявила Савченко. — Гниение страны даже хуже, чем горячая война».

Экс-депутат уточнила, что общество просто «убивают» плохой медициной, голодом, плохой общественной поддержкой государства, а также невыносимым уровнем жизни.

По ее словам, чтобы этот процесс на Украине остановить, необходим авторитарный режим управления.

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