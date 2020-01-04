Санкт-Петербург, 4 января, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за первые дни наступившего 2020 года на пожарах погибли пять человек, еще несколько человек тяжело пострадали и оказались в больницах. Всего же за первые три дня нового года в городе произошло 117 пожаров. В результате неосторожного применения пиротехники пострадали семь человек. Об этом сообщили 4 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

72.mchs.gov.ru Тушение пожара

Самым трагическим по своим последствиям оказался пожар на Ленинском проспекте, 137, в Кировском районе Петербурга. Как сообщало ИА REGNUM, в квартире многоэтажного дома загорелась обстановка и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила всего три квадратных метра. Тем не менее, все, кто находился в квартире, погибли: мужчина и женщина скончались в автомобилях скорой помощи, а спасенный из квартиры 9-летний ребенок — в реанимации больницы.

К гибели человека привел пожар в одной из квартир дома №69 по Большому проспекту Петроградской стороны. Здесь выгорели комната и коридор. При разборе конструкций нашли обгоревшее тело женщины. Ее пятилетнюю дочь вынесли из огня пожарные, ребенка госпитализировали в тяжелейшем состоянии.

«Еще одну человеческую жизнь унес «постельный» пожар, вспыхнувший в ночь на 3 января в доме № 62 по улице Замшина», — отметили в ГУ МЧС, говоря о ЧП в Калининском районе города.

Вечером 3 января горела квартира на пятом этаже 9-этажного дома № 36 по улице Червонного Казачества в Кировском районе. Семь человек эвакуировали из опасной зоны, в том числе при помощи пожарных лестниц через окна. К счастью, люди не пострадали.

Как заявляют в Главке МЧС, причины большинства пожаров — беспечность, неосторожность при курении и оставление без присмотра пожароопасных предметов. Спасатели призвали горожан и гостей Петербурга соблюдать правила пожарной безопасности и немедленно сообщать о ЧП в оперативные службы.