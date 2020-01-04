Москва, 4 января, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы арестовал на два месяца модель Марину Рудницкую, которая подозревается в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей, сообщает 4 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Oregon Department of Transportation Под арестом

«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», — сказал собеседник издания.

По данным следствия, Рудницкая обвинила художника в изнасиловании и потребовала от него 500 тыс. рублей за молчание. Подруга модели выступила в качестве посредника, женщин задержали с поличным во время передачи денег.

Во данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие участковые полиции из Адыгеи, вымогавшие деньги у предпринимателя, предстанут перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Им также предстоит ответить за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

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