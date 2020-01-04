Москва, 4 января, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Росгвардия опубликовала уникальные столетние фотографии военнослужащих дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.

Пресс-служба Росгвардии Фотографии военнослужащих дивизии им. Ф.Э. Дзержинского

Стеклянные фотонегативы нашли во время работ по реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

«Оцифрованные снимки будут использованы при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми началась в Росгвардии в первые дни Года памяти и славы», — рассказали в пресс-службе.

На кадрах — служебные будни военнослужащих первых лет существования соединения. В Росгвардии отметили, что снимкам около ста лет, и большинство фотодокументов относятся к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения. В наши дни его дело продолжает 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии РФ.

Во время Великой Отечественной войны воины полка героически проявили себя в октябре 1941 года при обороне подступов к Москве. Они ценою больших потерь сутки удерживали войска фашистских захватчиков возле Боровска (ныне — Калужская область). Именно они обеспечивали безопасность участников Ялтинской конференции и бросали гитлеровские знамёна к подножию мавзолея в 1945 году во время Парада Победы.

На ежегодных парадах 7 ноября и 9 мая в Москве 2-й полк представляет войска правопорядка нашего государства уже более полувека.

На опубликованных снимках можно рассмотреть лица солдат и офицеров, которым уже через несколько лет встать на защиту Родины.