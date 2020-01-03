Кемерово, 3 января, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками учреждения ФСИН заключенных в СИЗО №4. Об этом 3 января сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности сотрудников, наносивших побои, и потерпевших заключенных на данный момент установлены.

Напомним, инцидент произошел еще в 2017 году. Однако широкий резонанс он получил после того, как в сети было опубликовано видео, на котором сотрудники СИЗО во время проведения обысков в камере избивали заключенных дубинками по голове.

В ФСИН уже заявили, что сотрудники виновные в превышении полномочий наказаны, а все материалы ведомственной проверки переданы в следственные органы.