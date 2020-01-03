Орегон, США, 3 января, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Американские учёные установили, что витамин D, помимо известных полезных свойств, также стимулирует выработку антимикробного белка в иммунных клетках, а также в клетках кожи и кишечника, что помогает организму бороться с инфекциями. Аннотация научной статьи опубликована на портале Sciencedirect.

Яичные желтки

Витамин D содержится в очень небольшом числе продуктов, таких жирная рыба, говяжья печень, сыр и яичный желтой. Он способствует усвоению кальция в кишечнике и необходим для роста костей. Витамин D, который вырабатывается организмом при воздействии солнечного света, также важен для роста клеток, нервно-мышечной передачи импульсов и снижения воспаления.

Однако, ученые из Орегонского государственного университета установили, что витамин D ещё и регулирует выработку кателицидина — важного антимикробного белка. Этот пептид вырабатывается иммунными клетками и клетками, обеспечивающими барьер против инфекции, такими как клетки кожи и кишечника.

Для проведения опытов учёные провели генетическое редактирование лабораторных мышей, введя им ген выработки кателицидина. Исследование показало, что обработка кожи мышей, инфицированной золотистым стафилококком, значительно снижало количество бактерий в ране и способствовало заживлению.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные обнаружили прямую взаимосвязь между дефицитом витамина D в организме и повышенной смертностью среди людей молодого и среднего возраста.