Горно-Алтайск, 4 января, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Главным событием минувшего года в Республике Алтай, безусловно, стала отставка бывшего главы Александра Бердникова, который бессменно правил здесь 13 лет. В марте он сообщил на своей странице в «Фейсбук» о своём досрочном уходе с поста. При этом он подчеркнул, что отставка является добровольной в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу.

Altai-republic.ru Олег Хорохордин (крайний слева) и Александр Бердников (крайний справа)

«Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьёзный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил», — отметил он.

Подробнее: Алтайский губернатор Александр Бердников: отставка была добровольной

По словам политика, ему удалось многое сделать на посту главы, однако остался и груз нерешённых проблем. К числу последних можно отнести нереализованный проект «Алтайская долина», позже переименованный в «Долину Алтая», который должен был стать одним из главных проектов в туристической сфере. Кроме того, отставка произошла на фоне скандала с участием руководства республики и Сбербанка.

Читайте также:

В Республике Алтай вновь восстанавливают «подмоченную репутацию» турзоны

Сбербанк обвинил алтайские власти в шантаже и срыве туристического сезона

Таким образом, уход Бердникова не стал сюрпризом для наблюдателей. Тогда как имя нового главы стало неожиданностью. 20 марта президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики 47-летнего уроженца соседнего Алтайского края Олега Хорохордина.

Как и некоторые другие новые главы регионов, Хорохордин оказался участником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ранее он возглавлял совет некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС». С его приходом в республике возник также локальный мем «Всё будет хорохо!».

Представляя его региональным депутатам и членам правительства, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отозвался о нём как о высокопрофессиональном специалисте и неравнодушном человеке.

«Я уверен, что его профессионализм, энергия и неравнодушное отношение к делу помогут выстоять в сложных условиях и выполнить ответственные задачи, которые поставлены президентом России», — сказал полпред.

Сам врио заявил о намерении работать над повышением уровня жизни местных жителей, отметив огромный туристический потенциал республики. Впрочем, ему предстояло одержать победу на выборах в сентябре 2019 года, а результаты исследования, проведённого в апреле «Алтайским центром политического консалтинга» оказались не в пользу Хорохордина.

Ранее по теме: Политолог: Республику Алтай ожидают конкурентные выборы

По его инициативе мае 2019 года был создан Центр развития республики, главной задачей которого стало написание Стратегии развития Республики Алтай до 2024 года на основании предложений жителей. Муниципальные филиалы центра с июля начали сбор предложений во всех районах республики.

«Я решил лично объехать все районы, чтобы собрать как можно больше предложений и придать ответственным импульс для их максимально оперативного запуска», — отметит врио главы.

В том числе основываясь на предложениях жителей республики, в конце августа в Горно-Алтайске была принята пятилетняя стратегия развития региона.

Читайте также:

Глава Алтая встретился с жителями в рамках форума «Сильный Алтай»

На Алтае приняли пятилетнюю программу развития республики

Набрать за полгода достаточный уровень доверия среди местных жителей исполняющему обязанности главы помогли в том числе федеральные чиновники. В августе здесь побывали министры просвещения, науки и высшего образования, экономического развития и другие федеральные чиновники.

В результате по итогам выборов 8 сентября он получил поддержку почти 59% пришедших на избирательные участки алтайцев. Расположившегося на втором месте коммуниста Виктора Ромашкина поддержали 31,6% жителей республики. Третий кандидат представитель ЛДПРДмитрий Софронов набрал в свою поддержку 6,5%.