Подольск, Московская область, 3 января, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Причиной гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Подольске Московской области стало отравление угарным газом. Об этом 3 января сообщили в региональном главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

«Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом», — цитирует заявление РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что причиной возгорания могла послужить неисправная электропроводка, либо аварийный режим работы электрического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел утром 3 января в частном секторе СНТ «Борисовка», находящееся в Подольском городском округе. Огонь распространился почти на 100 кв. метров. В результате пожара частный дом полностью сгорел, при разборе конструкций были найдены тела двоих взрослых и двоих малолетних детей.