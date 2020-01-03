Москва, 3 января, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия пока не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку Минск просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну. Об этом 3 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам собеседника издания, цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно $10.

«Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия так и не смогли договориться об углублении интеграции между двумя странами. Камнем преткновения стали вопросы цен на нефть, газ и налоговая сфера. В итоге новые контракты на поставку российской нефти и газа в Белоруссию подписаны не были.

В настоящее время два белорусских НПЗ — Мозырьский и Новополоцкий — работают на накопленных запасах нефти. Однако загрузка НПЗ снижена до технологического минимума.

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