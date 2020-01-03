Киев, 3 января, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Законопроект о рынке оборота земель сельскохозяйственного назначения готов ко второму чтению в Верховной раде Украины. Об этом 3 января сообщил на своей странице министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в социальной сети Facebook.

Микола Пивоненко. Жатва на Украине

Отмечается, что законопроект с правками комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политике зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Согласно документу, покупать землю иностранные граждане смогут только после проведения референдума. Правом на покупку земли обладают только граждане страны и юридические лица, учрежденные исключительно гражданами Украины. Оговаривается и лимит на покупку — это не более 10 га на одного человека.

Это ограничение не будет действовать на банки, но с оговоркой, что они должны будут в обязательном порядке продать землю, получившую под залог в связи с невыплатой кредита, в течение двух лет, иначе земля конфискуется государством.

«Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку», — уточняет министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике принял решение рекомендовать Раде принять в целом проект закона о рынке оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178−10) «как закон в редакции комитета».