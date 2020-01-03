Минск, 3 января, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 января подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

President.gov.by Александр Лукашенко и Станислав Зась

«Генерал-лейтенант Станислав Зась освобождён от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита ОДКБ в Бишкеке, который состоялся 28 ноября 2019 года, главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили на должность генерального секретаря белорусского представителя Станислава Зася, который приступил к выполнению служебных обязанностей 1 января 2020 года.