Москва, 3 января, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира хоккеист Валерий Каменский заявил о том, что национальной сборной по хоккею по силам победить Швецию в полуфинале и выйти в финал молодёжного чемпионата мира 2020 года. Об этом 3 января он сообщил в беседе RT.

Santeri Viinamäki Хоккей

«Мне бы не хотелось заниматься предсказаниями. Буду болеть за нашу команду и думаю, что она победит. Подопечные Брагина могут это сделать, в этом нет никаких сомнений», — отметил Каменский.

Он уточнил, что в заключительную стадию турнира вышли сильнейшие команды, среди которых сложно определить фаворита чемпионата.

Напомним, матч полуфинала МЧМ-2020 между Россией и Швецией пройдет 4 января в 17:00 (мск). В это же время за победу будут сражаться сборные Финляндии и Канады.