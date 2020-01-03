Курган, 3 января, 2020, 20:00 — ИА Регнум. В Курганской области лов рыбы в 2019 году вырос на 9% по сравнению с 2018 годом. Вклад отрасли в валовый региональный продукт составляет около 200 млн рублей, сообщил начальник отдела развития аквакультуры департамента АПК Зауралья Павел Козлов.

Вылов рыбы

Вылов в 2019 году в Курганской области составил 3 248 тонн. Основной вклад внесли ООО «Курганрыбхоз» и ООО «НПФ «Сибтема».

В 2019 году в водоемы Курганской области выпущено 213 млн штук личинок сиговых и других видов рыб. Это больше, чем в 2018 году на 6%.

Также в регионе ведётся работа по увеличению объёмов переработки в Макушинском, Петуховском, Щучанском и Юргамышском районах. В Частоозерском районе уже запущен мини цех по выпуску рыбной продукции.