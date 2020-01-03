Вашингтон, 3 января, 2020, 19:26 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа опасаются реализации одного из возможных сценариев ответного удара Ирана, связанного с запуском кибератак на Соединенные Штаты. Об этом 3 января сообщает издание Axios со ссылкой на источник, приближенный к администрации главы Белого дома.

Кибератака

Отмечается, что в Соединенных Штатах рассматривают различные варианты развития событий после ликвидации американскими военными силами иранского генерала Касема Сулеймани.

«Один сценарий, которым они (администрация президента) особенно обеспокоены и к которому готовы — это запуск Ираном кибератак. Это наиболее вероятный способ нанесения Ираном ответного удара по Штатам», — цитирует источник Axios.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с эскалацией конфликта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Соединенные Штаты и Иран проявить максимальную сдержанность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В результате этого удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Именно его власти США обвинили в организации нападения на американское посольство в Багдаде. В свою очередь власти Ирана заявили, что страшно отомстят Соединенным Штатам за гибель генерала Сулеймани.