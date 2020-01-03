Санкт-Петербург, 3 января, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будет открыто Генеральное консульство Австрийской республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России. Генконсульство Австрии в Северной столице станет первым на территории РФ.

Флаг Австрии

С просьбой об открытии генконсульства в Петербурге обратилась австрийская сторона. Это предложение было поддержано Министерством иностранных дел России.

В консульский округ будут включены территории Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

«Принятое решение будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией», — заявили в российском «Белом доме».