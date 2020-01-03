Минск, 3 января, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Поставки природного газа в Белоруссию в январе — феврале 2020 года будут осуществляться по цене прошлого года — $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом 3 января сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

Отмечается, что договоренность о стоимости поставок была достигнута на рабочей встрече, прошедшей 31 декабря в Москве. Она была посвящена вопросам взаимодействия в газовой сфере двух стран в 2020 году. Участие в переговорах приняли посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, министр энергетики республики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По итогам обсуждения был подписан протокол, согласно которому в первые два месяца нового года цена на газ сохраниться на уровне прошлого года.

Однако, как уточняют в белорусском ведомстве, переговоры о поставках природного газа из России продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце 2019 года российская государственная корпорация «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» условились продлить контракт на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию до 2021 году.