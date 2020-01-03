Киев, 3 января, 2020, 18:50 — ИА Регнум. В компании «Оператор ГТС Украины» заявили о выполнении в полном объеме всех заявок Газпрома по транзиту газа по территории страны в государства ЕС и Молдавию. Об этом 3 января сообщила пресс-служба украинской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В сообщении уточняется, что с 08:00 (мск) 1 января 2020 года выполняются все заявки российской компании.

«Транспортируем газ из России в страны ЕС и Молдавию в режиме 35—45 млн кубометров в сутки», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в компании «Укртрансгаз» обнародовали отчет о работе за 2019 год, согласно которому, в прошлом году увеличился объем транзитного российского газа, идущего через территорию Украины в страны Европейского Союза и Молдавию, и составил 89,6 млрд куб. м.