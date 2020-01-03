Москва, 3 января, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В России наблюдается тенденция улучшения качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях, однако, имеются проблемы продажи фальсификата на небольших АЗС, которые необходимо решать на региональном уровне. Об этом 3 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

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«Мне кажется, что за последнее время мы видим, как кардинально улучшилось качество топлива, и это в первую очередь вызвано тем, что надзорные и правоохранительные органы заняли более активную и более принципиальную позицию», — отметил парламентарий в беседе с RT.

Он подчеркнул, что на федеральном уровне деятельность Генпрокуратуры и ФСБ по выявлению и недопущению коррупционных связей между бизнесом и надзорными органами улучшила ситуацию на рынке продажи нефтепродуктов. Однако, что касается некачественного топлива, то оно, как правило, реализуется на небольших автозаправочных станциях, которые должны находиться под пристальным вниманием региональных властей.

«Здесь очень важна не только воля федеральной власти, но и принципиальная позиция региональных властей. Поэтому выявление недостатков — это не единственный, но необходимый шаг на пути борьбы с некачественным топливом», — добавил Гутенёв.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Росстандарте опубликовали перечень из 157 российских автозаправочных станций (АЗС), на которых сотрудниками ведомства были выявлены факты продажи потребителям некачественной продукции.