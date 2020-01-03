Москва, 3 января, 2020, 17:25 — ИА Регнум. В министерстве культуры России обнародовали статистику кассовых сборов российского кино в 2019 году, согласно которой отечественные ленты собрали в прокате 12,3 млрд рублей. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что российским фильмам серьезную конкуренцию в прокате составили блокбастеры американского производства, в связи с этим кассовые сборы отечественных лент уступили показателям 2018 года.

«Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%», — заявила глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

В ведомстве подчеркнули, что объем кинорынка России в прошлом году достиг рекордных показателей.

«В кинотеатрах страны было продано почти 220 млн билетов (219,3 млн билетов, 55,4 млрд рублей кассовых сборов). Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10% по кассовым сборам и +9% по количеству проданных билетов», — отмечают в Минкультуры РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 11 месяцев 2019 года из 68 кинофильмов, получивших финансовую поддержку от государства, только восемь окупились в российском прокате. Окупили свои бюджеты следующие картины: «Давай разведемся!», «Бабушка легкого поведения», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Любовница». Наибольший доход принес кинофильм «Т-34» — 522 млн рублей.

Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских кинофильмов. Это на 28 больше, чем в 2018 году.