Рига, 3 января, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В своём ежегодном докладе глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич опять назвал Россию угрозой и обвинил в провокациях, сообщил портал mixnews.lv.

Во всём виноваты русские

Ринкевич пишет о провоцирующих действиях военного характера со стороны России. Под этим он подразумевает концентрацию военных сил и вооружений в Калининграде и Западном военном округе, Латвийский министр расценивает, как угрозу и желание получить преимущество над НАТО инсценированное на учениях блокирование морских путей. Ринкевич призывает следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии.

«Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом» — пишет в докладе Ринкевич.